УВКБ ООН пересилає допомогу українським переселенцям криптовалютою

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) використовує USD Coin (USDC), щоб надсилати фінансову допомогу українським переселенцям . Про це віцепрезидент емітента USDC компаніх Circle Корі Тен розповів в інтерв’ю виданню Forkast .

"Ми щойно вступили в партнерство з Верховним комісаром ООН у справах біженців, УВКБ ООН. Вони використовують блокчейн для надсилання USDC переміщеним особам в Україні, і це справді неймовірне використання USDC. Люди, які, можливо, сидять у підвалі, поки надворі вибухають бомби, можуть отримувати гроші за це, якщо вони мають підключення до інтернету. А потім вони можуть носити це з собою в будь-яку точку країни чи за кордон і витрачати в мережі або перевести в готівку в сотнях відділень MoneyGram", - зазначив віцепрезидент із глобальної політики Circle Корі Тен.

Також він відмітив, що криптовалюта допомагає переселенцям не тільки отримати допомогу швидше, але й є можливість відстежувати, куди вона йде.

"Отже, це різко контрастує з деякими формами виплати допомоги", - каже Корі Тен.

Варто відмітити, що УВКБ ООН запустив пілотний проект з надання грошової допомоги українським біженцям в грудні 2022 року. Гроші надсилаються переселенцям у стабільній криптовалюті USD Coin (USDC) на їх криптогаманці. Для розуміння: один USDC дорівнює одному долару США.

Люди можуть управляти грошима через свій смартфон. Тобто, є можливість переводити кошти на власний банківський рахунок, обмінювати на євро, долари, інші валюти або знімати як готівку. Допомогу можна використовувати для оплати житла, комунальних послуг, продуктів.

Досвід гуманітарної допомоги в Україні ООН планує використовувати й надалі.

"Гуманітарні установи можуть використовувати інновації для допомоги людям, які змушені рятуватися втечею, і технологічний сектор може допомогти нам у цьому питанні", – відмітила заступник верховного комісара УВКБ ООН Келлі Т. Клементс.

USD Coin (USDC) – це криптовалютний токен, який прив'язаний до долара США. Ця валюта відноситься до стейблкойнів, обмінний курс яких намагаються стабілізувати, завдяки прив'язці котирувань до звичайних валют або біржових товарів (золото, нафта).

Згідно з даними Сoinmarketcap, USD Coin було створено у вересні 2018 року. Криптовалюта знаходиться під управлінням консорціуму Centre, який має двох засновників: найбільша у США криптовалютна біржа Coinbase та компанія Circle (p2p платіжний сервіс).