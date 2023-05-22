УВКБ ООН пересылает помощь украинским переселенцам криптовалютой

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) использует USD Coin (USDC), чтобы направлять финансовую помощь украинским переселенцам. Об этом вице-президент эмитента USDC компании Circle Кори Тен рассказал в интервью изданию Forkast.

"Мы только что вступили в партнерство с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, УВКБ ООН. Они используют блокчейн для отправки USDC перемещенным лицам в Украине, и это действительно невероятное использование USDC. Люди, возможно, сидящие в подвале, пока на улице взрываются бомбы, могут получать деньги за это, если у них есть подключение к интернету. А затем они могут носить это с собой в любую точку страны или за границу и тратить в сети или обналичить в сотнях отделений MoneyGram", - отметил вице-президент по глобальной политике Circle Кори Тен.

Также он отметил, что криптовалюта помогает переселенцам не только получить помощь быстрее, но есть возможность отслеживать, куда она идет.

"Итак, это резко контрастирует с некоторыми формами выплаты пособия", - говорит Кори Тен.

Следует отметить, что УВКБ ООН запустил пилотный проект по оказанию денежной помощи украинским беженцам в декабре 2022 года. Деньги посылаются переселенцам в стабильной криптовалюте USD Coin (USDC) на их криптогаманке. Для понимания: один USDC равен одному доллару США.

Люди могут управлять деньгами через свой смартфон. То есть есть возможность переводить средства на собственный банковский счет, обменивать на евро, доллары, другие валюты или снимать как наличные. Помощь можно использовать для оплаты жилья, коммунальных услуг, продуктов.

Опыт гуманитарной помощи в Украине ООН планирует использовать и дальше.

"Гуманитарные учреждения могут использовать инновации для помощи людям, вынужденным спасаться бегством, и технологический сектор может помочь нам в этом вопросе", - отметила заместитель верховного комиссара УВКБ ООН Келли Т. Клементс.

USD Coin (USDC) – это криптовалютный токен, привязанный к доллару США. Эта валюта относится к стейблкойнам, обменный курс которых пытаются стабилизировать, благодаря привязке котировок к обычным валютам или биржевым товарам (золото, нефть).

Согласно данным Сoinmarketcap, USD Coin было создано в сентябре 2018 года. Криптовалюта находится под управлением консорциума Centre, имеющего двух учредителей: крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase и компания Circle (p2p платежный сервис).