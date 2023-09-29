Обираємо найкращі криптогаманці осені 2023 року

Весь світ активно інвестує у криптовалюти, але забуває про питання безпеки. Щоб захистити віртуальні активи, варто обирати перевірені криптогаманці з необхідним функціоналом та високим рівнем безпеки. Delo.ua підготувала найцікавіше зі осіннього рейтингу вісьми найкращих криптогаманців від відомого американського журналу Money . Також ми розпитали експертів, скільки криптогаманців знаходяться в Україні та як краще інвесторам оберігати свої криптогроші від шахраїв.

Що таке криптогаманець

Криптовалютні гаманці – це програми чи пристрої, які дозволяють трейдерам зберігати безпечні цифрові коди, необхідні для взаємодії з блокчейном. Криптогаманці мають знайти крипту, пов’язану з вашою адресою у блокчейні, тому вони повинні з нею взаємодіяти. Криптогаманці нагадують бухгалтерську книгу: вони функціонують як обліковий запис у мережі блокчейн і надають доступ до історії транзакцій.

Гаманці бувають холодними та гарячими, використовують багато механізмів для захисту від шахраїв, але можуть бути простими у налаштуванні. Про все це можна прочитати нижче - у розділі "Що треба знати про криптогаманці".

Скільки криптогаманців працює в Україні

Хоча українці активно використовують біткоїни чи ефіри з метою інвестування, насправді складно оцінити, скільки ж криптогаманців знаходиться в нашій країні. Єдині оцінки, що можна знайти у відкритому доступі, це статистика дослідницької компанії Tripple A з Сінгапуру. Їх аналіз заснований на щорічних звітах Chainalysis Global Crypto Index. Так, у 2021 році в Україні володіли криптовалютою 5,5 млн людей, або 12,7% населення країни. Вже у 2022 році ці оцінки збільшились до 6,5 млн та 15,72% відповідно.

Українські експерти ринку криптовалют згодні з такими оцінками іноземних аналітиків. Генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хом'яков в коментарі Delo.ua зазначив, що під час повномасштабної війни криптоіндустрія продовжує розвиватися в нашій країні, бо у минулому році кількість населення, хто володіє криптоактивами, зросла на 3%.

"Криптовалюти стали способом швидкого переказу грошей на підтримку своїх сімей, збереження заощаджень від знецінення, можливістю переміщення капіталу. Ми очікуємо на прийняття ліберального регулювання ринку криптовалют, що надасть колосальні можливості криптобізнесам, а індустрія зазнає потужного імпульсу для розвитку". Кирило Хом'яков генеральний менеджер Binance в Україні

На його думку, тоді українці та український бізнес отримають зручний та простий доступ до найкращих міжнародних інвестиційних інструментів, але при цьому їх права як інвесторів будуть максимально захищені державою

Своєю чергою, фінансовий радник Михайло Пацан налаштований песимістично. В коментарі Delo.ua експерт зазначив, що цьогоріч кількість активних криптовалютних гаманців впала на 33%, в порівнянні з 2022 роком:

У 2022 році в Україні налічувалось біля 5,5 млн.

У 2023 році ця цифра сягає біля 3,7 млн.

На думку експерта, таке зниження активності в криптосфері визване посиленням регулювання криптовалюти:

В лютому 2023 року активізувались перевірки банків на предмет міскодінгу , а віртуальні активи віднесли до "високоризикових операцій".

В травні 2023 в Європі було прийняті правила регулювання криптоактивів MICA. Згідно з нововведеннями всі сервіс-провайдери, що надають послуги по роботі з криптоактивами , мають адаптувати діяльність під ці правила протягом 12-18 місяців.

"Україна, як потенційний член Євросоюзу, також пробує інтегрувати ці правила. Сьогодні ведеться обговорення щодо їх імплементації між регулюючими органами, державою і бізнесом". Михайло Пацан фінансовий радник

Загалом українці й надалі продовжать використовувати гаманці для закордонних переказів, купівлі товарів в Україні та за кордоном, зберігання цінностей, впевнений Михайло Пацан. Але кількість активних криптогаманців поки не буде швидко зростати: у 2024 році статистика залишатиметься максимум на рівні 2022 року.

"Обмеження на валютні транзакції зі сторони НБУ являються каталізатором масового прийняття криптовалют, оскільки саме їх зручно використовувати для виводу коштів за кордон", - говорить експерт.

Щоб пришвидшити розвиток криптоіндустрії, Україна має вирішити дві проблеми:

Створити чіткі правила гри між учасниками криптобізнесу та державою. Підвищувати рівень криптообізнаності серед населення, бо для більшості крипта асоціюється зі спекуляціями та ризиками.

Тож масове прийняття криптовалют, зокрема, й збільшення активних криптогаманців в Україні, стане можливим після узгодження правил регуляції цих активів, вважає Михайло Пацан. Реальний дедлайн - не раніше 2025 року.

Який криптогаманець краще

Тож які криптогаманці варто обирати українцям для інвестування та заощаджень? Найкращий криптогаманець має бути простим у використанні та підтримувати велику кількість "монет" і токенів. Гарячі криптогаманці повинні включати надійні інструменти безпеки: багатофакторна автентифікація, підтримка кількох підписів. Також вони мають стягуючи мінімальні комісії або взагалі не стягувати їх. Своєю чергою, холодні криптогаманці повинні бути доступними за ціною та підтримуватися різними гарячими гаманцями для полегшення торгівлі.

Виходячи з цих параметрів, аналітики видання Money розглянули 25 криптогаманців. Всього було взято до уваги 20 різних критеріїв, деякі з яких відрізнялися залежно від типу гаманця (гарячий чи холодний). Дослідження та порівняння зайняли близько 72 годин. Також в оцінці допомагали експерти.

Загалом криптогаманці оцінювали на основі безпеки, функціональності та вартості.

1. Безпека . Перевагу отримали гаманці із дво- або багатофакторною автентифікацією, біометрією, підтримкою кількох підписів, відкритим вихідним кодом і надійними протоколами безпеки для транзакцій.

2. Функції . Гаманці з більшою кількістю торгових активів, живими графіками, можливостями ставок і позик, а також апаратною сумісністю гаманців отримали вищі оцінки.

3. Вартість . Ціна криптогаманця залежить від його типу. Перевагу надали холодним і гарячим гаманцям, де менше стягується за обробку транзакцій.

Де краще зберігати крипту

У вересні 2023 року у топ-8 найкращих криптогаманців увійшли такі проєкти, як Coinbase Wallet, MetaMask, TrustWallet, Ledger Nano S Plus, Electrum, BlueWallet, Exodus, Crypto.com.

Кожен криптогаманець - найкращій у своїй номінації. Джерело: Delo.ua. Money.com

Гаманець Coinbase найкраще підходить для початківців

Coinbase Wallet - це інтуїтивно зрозумілий і безпечний гаманець, який підтримується відомою біржею. В криптогаманці можна зберігати біля 5500 цифрових активів: зокрема, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin та ін.

Coinbase Wallet підходить для початківців. Джерело: Сoinbase

Важливо розрізняти біржу Coinbase і гаманець Coinbase. Криптобіржа є однією з найстаріших і найвідоміших в США. Зберігання "монет" у веб-гаманці біржі полегшує торгівлю, але залишається загроза кібербезпеки. Водночас з цим, гаманець Coinbase можна використовувати без відкриття облікового запису на біржі. В такому випадку він не є депозитарним, тобто закритий ключ зберігається на вашому пристрої, а не на серверах Coinbase. Це означає, що вам не потрібно турбуватися про те, що ваші валюти будуть заблоковані з будь-якої причини або піддадуться кібератаці на веб-сайті.

Coinbase Wallet обираємо через зручний інтерфейс. Джерело: Delo.ua, Money.com

Також Coinbase Wallet використовує мікросхему Secure Enclave, яка доступна на пристроях Android, iOS, iPad і Mac та забезпечує біометричну автентифікацію, наприклад, FaceID, TouchID.

Гаманець надає доступ до децентралізованих бірж (DEX), де можна конвертувати токени без будь-яких посередників. Також він пропонує додаткові хмарні резервні копії для захисту ваших цифрових ключів.

MetaMask найкраще допоможе працювати з Ethereum

MetaMask має зручний інтерфейс забезпечує швидкий і легкий доступ до тисяч токенів і децентралізованих програм (DApps) у мережі Ethereum. Щомісяця понад 30 млн людей використовують криптогаманець.

Гаманець Metamask юзаємо в браузерах. Джерело: Metamask

Також користувачі можуть додати до програми майже будь-яку блокчейн-мережу. Криптогаманець підтримує популярні мережі Web3, включаючи Polygon, Binance Smart Chain і Avalanche. Люди можуть отримати доступ до ринків NFT, наприклад, OpenSea, та обмінювати предмети колекціонування, підключивши їх до гаманця.

Кожен, хто використовує браузери Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox або Brave, може завантажити гаманець як розширення. Також є можливість використовувати MetaMask на мобільних пристроях Android або Apple.

В Metamask комісії можуть бути високими. Джерело: Delo.ua, Money.com

Криптогаманець побудований на основі відкритого вихідного коду, що дозволяє розробникам слідкувати за його безпекою. Інформація облікового запису зашифрована та зберігається локально, - тобто, дані не торкаються серверів MetaMask - це означає, що користувачі мають повний контроль над своїми закритими ключами.

Trust Wallet найкраще підходить для мобільних пристроїв

Trust Wallet - це популярний мобільний онлайн-криптогаманець і офіційний мобільний додаток Binance, однієї з провідних бірж криптовалют у світі. Він не є депозитарним, тобто, не зберігає особисті ключі, і користувач несе відповідальність за їх збереження.

Trust Wallet - це додаток Binance. Джерело: Trustwallet

Trust Wallet підтримує понад 65 блокчейнів, завдяки чому можна зберігати понад 4,5 млн "монет" і токенів. Це найбільша кількість у огляді.

Trust Wallet також сподобається ентузіастам NFT і децентралізованих програм. Гаманець має вбудований браузер Web3, що дозволяє користувачам отримувати доступ до DApps та блокчейн-ігор через додаток. Ця функція полегшує купівлю NFT, оскільки користувачі можуть переглядати, купувати та зберігати токени за допомогою вбудованої децентралізованої біржі, не виходячи з програми.

Trust Wallet має обмежені освітні ресурси. Джерело: Delo.ua, Money.com

Серед мобільних криптогаманців має високий рейтинг на ринках Apple і Google.

Ledger Nano S Plus став найкращим апаратним криптогаманцем

Ledger Nano S Plus може підтримувати велику кількість активів, має сувору систему безпеки та забезпечує торгівлю через інтегровану програму Ledger Live.

Ledger Nano S Plus - відомий гаманець. Джерело: shop.ledger

Це відомий та популярний бренд серед криптоентузіастів. "Фішка" продукту - компонент Secure Element. Це тип чіпа, який можна побачити на паспортах, кредитних картках і платіжних системах. Він забезпечує додатковий рівень безпеки.

Першу модель гаманця Nano S розробники оновили у квітні 2022 року до Nano S Plus. Тоді пристрій отримав покращений дисплей, більший обсяг пам’яті та кабельний порт USB-C.

Криптогаманець коштує $79 (в Україні коштує біля 3200-3700 грн – прим.ред.). Також він має розміри 62,39 x 17,40 x 8,24 мм та екран 128 × 64 пікселів.

Ledger Nano S Plus сумісний з іншими гаманцями. Джерело: Delo.ua, Money.com

Варто зазначити, що це перші та єдині апаратні гаманці такого типу, що отримали сертифікацію від урядової установи з точки зору безпеки. Мова йде про Національне агентство безпеки інформаційних систем Франції - ANSSI.

Додаток Ledger Live можна використовувати для моніторингу, позичання та торгівлі цифровими активами.

Electrum став найкращим біткоїн-гаманцем для ПК

Electrum засновано у 2011 році. Це один із найстаріших і найвідоміших криптогаманців. Також Electrum вважається одним з небагатьох проєктів, які працюють лише в біткоїнах.

Він має різні функції безпеки: 2FA, перевірка підтвердження транзакцій, підтримка гаманця з кількома підписами. Також користувачі можуть обирати комісії залежно від того, як довго вони готові чекати на завершення транзакції: платиш більше, операція проходить швидше.

Electrum - гарний біткоїн-гаманець. Джерело: Electrum

Найбільша перевага гаманця – це полегшений клієнт. Легкі клієнти можна налаштувати за лічені хвилини. Вони займають менше місця на комп’ютері, ніж традиційні клієнти-гаманці. Використовуючи просту перевірку платежів (SPV), гаманець завантажує лише частини блокчейну, що прискорює транзакції без шкоди для безпеки.

Гаманець має відкритий вихідний код, що означає, що його код доступний для вивчення та модифікації спільнотою, це допомагає зміцнити довіру споживачів.

Electrum можна швидко налаштувати. Джерело: Delo.ua, Money.com

Electrum дозволяє інтеграцію з апаратними гаманцями для холодного зберігання: KeepKey, Ledger, Trezor.

BlueWallet визнано найкращим мобільним біткоїн-гаманцем

BlueWallet має багатофункціональний мобільний додаток та простий інтерфейс. Гаманець схожий на Electrum тим, що обидва вони є лише біткоїн-гаманцями. Тобто, вони можуть повністю зосередитися на інноваціях і покращенні роботи з біткоїнами на платформі.

Blue Wallet гарно працює з біткоїном. Джерело: Bluewallet

Інтерфейс має такі основні функції, як надсилання, отримання та зберігання BTC. Також BlueWallet дозволяє користувачам надсилати пакетні транзакції, налаштовувати комісії та встановлювати з’єднання Tor для покращеної конфіденційності.

Ще одна перевага – це інтеграція з Lighting Network. Мова йде про рішення другого рівня, яке робить однорангові платежі швидшими, ніж у мережі біткоїн першого рівня. Тобто, Lightning Network нагадує швидкісну магістраль, яка розташована поверх звичайного блокчейну Bitcoin.

Blue Wallet немає двофакторної аутентифікації. Джерело: Delo.ua, Money.com

Гаманець має функцію лише для перегляду, тобто, користувачі можуть стежити за холодним сховищем, не застосовуючи приватний ключ. Також в BlueWallet можна встановити інший пароль, який розшифровуватиме "підроблений" гаманець.

Гаманець Exodus найкраще підходить для комп’ютера

Гаманець швидко проводить транзакції, простий у використанні та має широкий функціонал. Спочатку Exodus був призначений лише для ПК (Windows, Linux і Mac), але тепер є програми для iOS та Android. Також він сумісний із апаратними гаманцями Trezor.

Exodus підтримує 260 валют. Джерело: Exodus

Важлива перевага: Exodus підтримує понад 260 криптовалют і NFT. Зокрема, мова йде про Litecoin, XRP, Dogecoin та ін. Це більше, ніж у багатьох інших гарячих гаманців.

Також гаманець має гарний функціонал: додатки для живих графіків, криптовалютних ставок і криптовалютних депозитів. В Exodus можна настроїти комісії за транзакції Bitcoin, Ethereum і ERC20.

Exodus має постійну підтримку клієнтів. Джерело: Delo.ua, Money.com

Гаманець має легкий клієнт, тобто, використовує просту перевірку платежів і не завантажує повні блокчейни, щоб пришвидшити транзакції.

Гаманець Crypto.com найкраще працює з DeFi

Криптогаманець має різноманітні інструменти децентралізованого фінансування або DeFi, гарний процес адаптації та надійну систему безпеки. Він дає користувачам повний контроль над своїми цифровими активами та закритим ключем. Також блокчейн-гаманець пропонує різні варіанти для отримання пасивного доходу від криптовалюти.

Crypto.com гарно працює з системами DeFi. Джерело: Crypto.com

Варто пам’ятати, що багато бірж мають як кастодіальний, так і некастодіальний гаманець, тому важливо розрізняти їх. Тож людина може завантажити Crypto.com DeFi Wallet і використовувати його, але при цьому не мусить створювати обліковий запис на платформі обміну Crypto.com.

Криптогаманець має кілька рівнів безпеки: біометрична автентифікація, 2-факторна автентифікація та технологія Secure Enclave на пристроях iOS.

Crypto.com підтримує 250 криптовалют. Джерело: Delo.ua, Money.com

За допомогою WalletConnect, можна підключатись до інших децентралізованих програм. Також є можливість створити кілька цифрових гаманців та імпортувати інші гаманці.

Що треба знати про криптогаманці

Як працюють криптогаманці Коли хтось надсилає біткоїн на ваш криптогаманець, це не значить, що ви будете перекладати "монети" з одного гаманця на інший. Фактично інша людина передає право власності на адресу криптогаманця. Таким чином, йде підтвердження, що тепер біткоїн в блокчейні належить вашій адресі, а не іншій. Для цього процесу необхідні два цифрові коди: відкритий ключ і закритий ключ. Давайте проведемо аналогію: уявіть, що блокчейн-гаманець - це обліковий запис електронної пошти. Щоб отримати лист, потрібно надати людям адресу пошти. Це буде ваш відкритий ключ у випадку криптогаманців, тому треба поділитися з іншою людиною цією інформацією, щоб провести транзакцію в блокчейні. Однак ніколи не давайте комусь пароль для доступу до свого облікового запису електронної пошти. Для криптогаманців цим паролем є ваш закритий ключ, який за жодних обставин не можна передавати іншим особам. Використовуючи ці два ключі, власники криптогаманців можуть проводити операції без шкоди для валюти, якою торгують. Відкритий ключ вашого цифрового гаманця має збігатися з вашим приватним ключем для автентифікації надісланих або отриманих коштів. Після перевірки обох ключів баланс у вашому гаманці відповідно збільшиться або зменшиться. Довідка: Відкритий ключ — це рядок літер і цифр, автоматично згенерований постачальником криптогаманця. Наприклад, відкритий ключ може виглядати так: B1fpARq39i7L822ywJ55xgV614. Закритий (приватний) ключ – це ще один рядок цифр і літер, але той, який повинен знати лише власник гаманця. Як працюють криптогаманці (Приховати)

Яка різниця між гарячим і холодним криптогаманцями

Криптогаманці умовно розділити на дві групи - гарячі та холодні. Основна їх відмінність: гарячі гаманці завжди підключені до інтернету, а холодні - зберігаються в автономному режимі.

Гарячі гаманці - для торгів, холодні - для збереження. Джерело: Delo.ua, огляд Money.com

Що таке гарячі криптогаманці Гарячі гаманці - це цифрові інструменти, підключені до інтернету. Користувачі можуть отримати доступ з телефону або ПК. Деякі гарячі гаманці також доступні через інтернет або як розширення браузера, тобто їх можна використовувати на різних пристроях. Ризики: через підключення до інтернету такі гаманці стикаються з кібератаками. Хакери можуть шукати вразливості в інфраструктурі або використовувати зловмисні програми для злому системи. Це особливо небезпечно для веб-гаманців, розміщених на криптобіржах. Що таке гарячі криптогаманці (Приховати)

Що таке холодні криптогаманці Коли людина використовує холодні гаманці, вона зберігає цифрові ключі в автономному режимі на апаратному пристрої або аркуші паперу. Апаратні криптогаманці зазвичай виглядають як USB-накопичувач, який дозволяє купувати, продавати та торгувати криптовалютою, коли він підключений до комп’ютера. За допомогою "паперових" гаманців ваші ключі можуть бути доступні через роздруковані QR-коди, написані на аркуші паперу або вигравірувані на якомусь іншому матеріалі, наприклад металі. Гаманці холодного зберігання важко зламати. Якщо власник гаманця не піддається фішинговій атаці, хакери не можуть отримати ключі власника віддалено. Тоді злодій повинен спочатку отримати USB-накопичувач, а потім зламати пароль. Ризики: якщо власник втратить USB-накопичувач або аркуш паперу та не збережете резервну копію приватного ключа, доступ буде втрачено. Якщо в гарячих криптогаманцях можна відновити доступ через початкову фразу, відновлення доступу на холодному гаманці ускладнюється або зовсім стає неможливим, тому що в цих пристроях встановлена система безпеки з двома ключами. Тому важливо вивчати налаштування таких продуктів перед тим, як обрати продукт для постійного використання. Довідка: Початкова фраза (seed-фраза) нещодавно відкриті криптогаманці випадковим чином генерують рядок із 12 до 24 слів, відомий як початкова фраза. Користувачі з гаманцями без кастодіальних зобов’язань повинні зберігати цю фразу та рекомендуємо записати її в безпечному місці, оскільки вона зберігає всю інформацію, необхідну для відновлення доступу до свого гаманця та коштів. Що таке холодні криптогаманці (Приховати)

Як правильно налаштувати криптогаманець

Як правило, це простий процес, що займає декілька хвилин. Спочатку треба визначити тип криптогаманця, який ви хочете використовувати, оскільки гарячі та холодні гаманці мають різні процеси налаштування.

Варто обирати гаманці, що підтримують більшість крипти. Джерело: Delo.ua, огляд Money.com

Порядок дій для гарячих криптогаманців 1. Завантажте гаманець. Перед цим переконайтеся, що продукт є законним. У світі зростають крипторизики, тож треба перевірити, що компанія-виробник існує насправді. Для веб-гаманців важливо переконатися, що ви перебуваєте на офіційному сайті, а не на підробленій версії, створеній для викрадення інформації. 2. Налаштуйте обліковий запис і функції безпеки. Якщо ви використовуєте гаманець без опіки, тоді ви отримаєте закритий ключ, що виглядає як випадковий рядок слів із 12-24 слів. Якщо ці дані буде втрачено, людина не зможе отримати доступ до криптовалюти. Користувач може ввімкнути додаткові інструменти безпеки - двофакторну автентифікація та біометрію - під час або після процесу налаштування. Процес зберігання гаманців дещо складніший: доведеться пройти процес перевірки під назвою "Знай свого клієнта" (KYC), щоб підтвердити свою особу. 3. Додайте кошти на криптогаманець. Для некастодіальних гаманців, можливо, доведеться перенести криптовалюту з іншого місця, адже не всі гаманці дозволяють купувати криптовалюту безпосередньо за фіатні гроші. Що стосується кастодіальних гаманців, іноді треба поповнити їх за допомогою кредитної або дебетової картки перед тим, як придбати крипту. Довідка: Криптогаманець без опіки - це гаманець для криптовалют, який користувач може керувати самостійно без використання послуг третьої сторони або кастодіанта. KYC (Know Your Customer) - це процес перевірки та ідентифікації клієнтів, який використовується фінансовими установами та компаніями для збору та перевірки особистої інформації клієнтів, щоб визначити їхню ідентичність та забезпечити відповідність з правилами та законами, а також запобігти фінансовій злочинності. Порядок дій для гарячих криптогаманців (Приховати)

Порядок дій для холодних криптогаманців 1. Придбайте гаманець онлайн. Купуючи холодний гаманець, уникайте сторонніх посередників. Купуйте продукт у розробника, щоб уникнути проблем, наприклад, попереднього втручання в пристрій. 2. Встановіть програмне забезпечення (ПЗ) пристрою. Кожен бренд має власне ПЗ, яке треба встановити на апаратний пристрій перед його використанням. Обов’язково завантажте програму з офіційного сайту компанії. Потім дотримуйтесь інструкцій, щоб створити свій криптогаманець. 3. Внесіть криптовалюту. Вам треба перенести крипту в апаратний гаманець з іншого місця, наприклад з криптобіржі. Деякі гаманці можуть мати вбудовану біржу, яка дозволяє торгувати валютою, коли пристрій підключено до ПК або смартфону. Порядок дій для холодних криптогаманців (Приховати)

На що звертати увагу при виборі криптогаманця – поради експертів

Експерти в розмові в Delo.ua зазначають, що питання безпеки та цілі використання залишаються ключовими під час купівлі гаманця. Так, у випадку довгострокових інвестицій краще підходить холодний гаманець (оффлайн), оскільки такі продукти вважаються надійними, говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. А коли людина планує активно торгувати криптою, краще використовувати гарячий криптогаманець (онлайн).

"Краше використовувати кілька криптогаманців, тому що можна диверсифікувати криптозбереження як депозити у кількох банках. Логічно розміщувати частину (10-20%) криптовалют для торгових операцій на онлайн гаманці, і частину, що залишилася для заощаджень, на оффлайн гаманці". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Своєю чергою, директор Crane IP Law Firm Іван Нікітченко каже, що під час роботи з криптогаманцями треба надійно зберігати приватний ключ. Його не можна передавати іншим, зберігати на ресурсах, куди можуть мати доступ інші особи. Втрачати цей ключ також не можна - відновити його неможливо.

"Також варто ретельно оберігати Seed фразу або фразі відновлення, бо вона може стати останньою надією для повернення даних у криптогаманці. Тож власник гаманця має захистити цю інформацію від інших осіб. Загалом приватний ключ та Seed фразу краще записати на декілька флешок і тримати їх у надійному місці". Іван Нікітченко директор Crane IP Law Firm

Також Шевчишин рекомендує використовувати антивірусні програми та інші засоби захисту інформації від зовнішнього впливу, щоб зловмисники не могли отримати дані.