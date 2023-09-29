- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Украинцы должны учитывать свою инвестстратегию при выборе криптокошелька – советы экспертов
Прежде чем приобрести криптокошелек, необходимо изучить вопросы безопасности и цели использования, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Так, в случае долгосрочных инвестиций лучше подходит холодный кошелек (оффлайн), поскольку такие продукты считаются надежными. А когда человек планирует активно торговать криптой, лучше использовать горячий криптокошелек (онлайн). О том, что такое криптокошельки и какие из них лучше, Delo.ua рассказывает в статье "Выбираем лучшие криптокошельки осени 2023 года".
Андрей Шевчишин считает, что лучше использовать несколько криптокошельков, потому что можно диверсифицировать криптосбережения как депозиты в нескольких банках: "Логично размещать часть (10-20%) криптовалют для торговых операций на онлайн кошельке, и оставшуюся для сбережений часть на оффлайн кошельке ".
В свою очередь директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко говорит, что во время работы с криптокошельками нужно надежно хранить частный ключ. Его нельзя передавать другим, хранить на ресурсах, куда могут иметь доступ другие лица. Терять этот ключ тоже нельзя – восстановить его невозможно.
"Также следует тщательно оберегать Seed фразу или фразу восстановления, потому что она может стать последней надеждой для возврата данных в криптокошельке. Поэтому владелец кошелька должен защитить эту информацию от других лиц. В общем, частный ключ и Seed фразу лучше записать на несколько флешек и держать их в надежном". месте", - объясняет юрист.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также Шевчишин рекомендует использовать антивирусные программы и другие средства защиты от внешнего воздействия, чтобы злоумышленники не могли получить данные.
Как выбрать оптимальный криптокошелек
Перед тем, как приобрести криптокошелек, следует проанализировать следующие характеристики:
- Поддерживаемые валюты. Здесь действует правило: чем больше, тем лучше.
- Доступный и интуитивно понятный интерфейс.
- Круглосуточная поддержка клиентов. Это важно для кошельков, которые имеют постоянные обновления и могут страдать от ошибок.
- Совместимость аппаратного кошелька с горячими кошельками. Такой кошелек предоставляет дополнительную защиту криптовалюте.
Ранее сообщалось, что как украинцы могут обналичить криптовалюту .
Больше о том, что такое криптокошельки, в чем разница между горячими и холодными кошельками и как их правильно настроить, читайте в статье Delo.ua "Выбираем лучшие криптокошельки осени 2023 года".