Українці мають враховувати свою інвестстратегію при виборі криптогаманця – поради експертів

Перед тим, як придбати криптогаманець, необхідно вивчити питання безпеки та цілі використання, говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Так, у випадку довгострокових інвестицій краще підходить холодний гаманець (оффлайн), оскільки такі продукти вважаються надійними. А коли людина планує активно торгувати криптою, краще використовувати гарячий криптогаманець (онлайн). Про те, що таке криптогаманці та які з них найкращї, Delo.ua розповідає у статті "Обираємо найкращі криптогаманці осені 2023 року".

Андрій Шевчишин вважає, що краще використовувати кілька криптогаманців, тому що можна диверсифікувати криптозбереження як депозити у кількох банках: "Логічно розміщувати частину (10-20%) криптовалют для торгових операцій на онлайн гаманці, і частину, що залишилася для заощаджень, на оффлайн гаманці".

Своєю чергою, директор Crane IP Law Firm Іван Нікітченко каже, що під час роботи з криптогаманцями треба надійно зберігати приватний ключ. Його не можна передавати іншим, зберігати на ресурсах, куди можуть мати доступ інші особи. Втрачати цей ключ також не можна - відновити його неможливо.

"Також варто ретельно оберігати Seed фразу або фразі відновлення, бо вона може стати останньою надією для повернення даних у криптогаманці. Тож власник гаманця має захистити цю інформацію від інших осіб. Загалом приватний ключ та Seed фразу краще записати на декілька флешок і тримати їх у надійному місці", - пояснює юрист.

Також Шевчишин рекомендує використовувати антивірусні програми та інші засоби захисту інформації від зовнішнього впливу, щоб зловмисники не могли отримати дані.

Як обрати оптимальний криптогаманець

Перед тим, як придбати криптогаманець, варто проаналізувати такі характеристики:

Підтримувані валюти. Тут діє правило: чим більше, тим краще.

Доступний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Цілодобова підтримка клієнтів. Це важливо для гаманців, які мають постійні оновлення, тож можуть страждати від помилок.

Сумісність апаратного гаманця з гарячими гаманцями. Такий гаманець надає додатковий захист криптовалюті.

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Більше про те, що таке криптогаманці, в чому полягає різниця між гарячими та холодними гаманцями та як їх правильно налаштувати, читайте у статті Delo.ua "Обираємо найкращі криптогаманці осені 2023 року".