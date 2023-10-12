Как правильно декларировать доход от акций иностранных компаний – рекомендации юристов

Украинские инвесторы должны включать информацию о полученных дивидендах и инвестиционной прибыли от акций иностранных компаний в ежегодные декларации об имущественном положении и доходах, объясняет управляющий партнер ЮК "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый. То есть если украинец получил доходы в 2023 году, тогда он обязан подать декларацию до 1 мая 2024 года, а уплатить налоги - до 1 августа 2024 года. Обо всех нюансах налогообложения инвестиций в акции иностранных компаний, Delo.ua рассказывает в статье "Налоговая ждет тебя. Как украинцы должны платить налоги при инвестировании в акции иностранных компаний".

Как поясняет Курявый, инвестор должен подавать декларацию за прошлый год в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика. Декларация может быть представлена в электронном виде через электронный кабинет налоговой службы с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Также в декларации инвестор должен отразить не только полученные дивиденды, инвестиционную прибыль, но и любые другие доходы, полученные в течение года. В этот перечень входят зарплата, гонорары, продажа движимого или недвижимого имущества, аренда, наследство и т.д.

Кроме того, инвестор должен готовить декларации не только когда получает доход, но и когда имеет убыток. То есть речь идет о ситуации, когда расходы на покупку акций будут превышать доход от их продажи.

"Такая стратегия для инвестора выгодна, поскольку он может перенести задекларированные убытки на следующий период и тем самым снизить сумму налогов к уплате в будущем", - объясняет старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения Arzinger Денис Эрсой.

Когда инвестор может не декларировать и не платить налоги

Если инвестор получил доход (именно доход, а не прибыль) от продажи инвестиционных активов на сумму не более 3760 грн (актуально для 2023 года), тогда он не декларирует этот доход и не платит с него налоги.

"То есть если инвестор продал акцию за 3300 грн, то можно не подавать декларацию о доходах", - отмечает Александр Курявый.

Также инвестор не обязан подавать декларации и платить налоги, если он не продает или иным образом не отчуждает инвестиционные активы в течение года, а также не получает прибыли.

Ранее сообщалось, что акции "Кернела" перестанут котироваться на Варшавской бирже.

Больше о том, как правильно платить налоги за дивиденды и инвестиционную прибыль, читайте в статье Delo.ua "Налоговая ждет тебя. Как украинцы должны платить налоги при инвестировании в акции иностранных компаний".