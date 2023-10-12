Як правильно декларувати дохід від акцій іноземних компаній - рекомендації юристів

Українські інвестори мають включати інформацію про отримані дивіденди та інвестиційний прибуток від акцій іноземних компаній в щорічні декларації про майновий стан та доходи, пояснює керуючий партнер ЮК "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий. Тобто, якщо українець отримав доходи у 2023 році, тоді він зобов'язаний подати декларацію до 1-го травня 2024 року, а сплатити податки - до 1-го серпня 2024 року. Про всі нюанси оподаткування інвестицій в акції іноземних компаній, Delo.ua розповідає у статті "Податкова чекає на тебе. Як українці мають платити податки при інвестуванні у акції іноземних компаній".

Як пояснює Курявий, інвестор має подавати декларацію за минулий рік у податкову інспекцію за місцем реєстрації платника податків. Декларація може бути подана в електронному вигляді через електронний кабінет податкової служби з використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП).

Також у декларації інвестор повинен відобразити не тільки отримані дивіденди, інвестиційний прибуток, а й будь-які інші доходи, що було отримано протягом року. В цей перелік входять зарплата, гонорари, продаж рухомого чи нерухомого майна, оренда, спадок та ін.

Крім того, інвестор має готувати декларації не тільки коли отримує дохід, але й коли має збиток. Тобто, мова йде про ситуацію, коли витрати на покупку акцій будуть перевищувати дохід від їх продажу.

"Така стратегія для інвестора вигідна, оскільки він може перенести задекларовані збитки на наступний період і тим самим зменшити суму податків до сплати у майбутньому", - пояснює старший юрист практики податків/транзакційного та міжнародного оподаткування Arzinger Денис Ерсой.

Коли інвестор може не декларувати та не сплачувати податки

Якщо інвестор отримав дохід (саме дохід, а не прибуток) від продажу інвестиційних активів на суму, не більше 3760 грн (актуально для 2023 року), тоді він не декларує цей дохід і не сплачує з нього податки.

"Тобто, якщо інвестор продав акцію за 3300 грн, то можна не подавати декларацію про доходи", - зазначає Олександр Курявий.

Також інвестор не має обов'язку подавати декларації та сплачувати податки, якщо він не продає або іншим чином не відчужує інвестиційні активи протягом року, а також не отримує прибутку.

Раніше повідомлялося, що акції "Кернелу" припинять котуватись на Варшавській біржі.

Більше про те, як правильно сплачувати податки за дивіденти та інвестиційний прибуток, читайте у статті Delo.ua "Податкова чекає на тебе. Як українці мають платити податки при інвестуванні у акції іноземних компаній".