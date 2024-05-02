Украинское правительство прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2024 году

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко на форуме Kyiv Investment Day, пишет "Укринформ".

"Ожидаем, что в этом году экономика продолжит восстановление – по крайней мере на 4,5-4,6%. Конечно, показатели могут быть хуже из-за ракетных обстрелов, в первую очередь украинской энергетической инфраструктуры, но наш базовый прогноз пока на уровне 4,6% ", – рассказала Свириденко.

По ее словам, после масштабного падения почти на 30% в 2022 году в прошлом году экономика Украины уже демонстрировала рост на уровне не менее 5,3%.

Драйверами роста станут развитие отечественного военно-промышленного комплекса и экспортной деятельности. В Минэкономики подсчитали, что локализация половины бюджета на закупку вооружений обеспечит дополнительный прирост ВВП, по меньшей мере, на 3,6%.

Еще одним важным фактором является расширение морского экспортного коридора не только на аграрную, но и на другую продукцию, включая металлургическую и товары с высокой добавленной стоимостью. Также приоритетом является развитие новых энергетических мощностей и децентрализованной высокоманевровой генерации в Украине.

"Для нас это критически важно. Как, конечно же, и расширение энергетических возможностей Украины, развитие новых энергетических мощностей. Нам нужно строить и развивать децентрализованную высокоманевренную генерацию", - подчеркнула Свириденко.

Свириденко подчеркнула, что восстановление экономики, несмотря на войну, - важный аргумент для инвестирования в Украину именно сейчас. Ведь такая ситуация редка в мировой практике.

НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем - 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, что требуют значительных энергоресурсов.

Как сообщают в регуляторе, в I квартале 2024 года рост реального ВВП было слабее, чем ожидалось.

В то же время, по прогнозам регулятора, могут реализоваться и положительные сценарии, например расширение экспортных возможностей, передача Украине средств от замороженных российских активов, ускорение евроинтеграционных процессов, реализация масштабной программы обновления Украины.

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