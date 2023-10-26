Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб

26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон №9269-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP, Politically Exposed Person). Підписання даного закону є останнім кроком для початку переговорів щодо членства України у ЄС.

Головною новацією закону є те, що замість трьох років після звільнення з посади, чиновники матимуть довічний статус РЕР. Зауважимо, що в Україні до РЕР відносять політиків, які займають високі державні посади: президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Як вказано у пояснювальній записці, закон також встановлює ризик-орієнтований підхід при визначенні обсягу та тривалості фінансового моніторингу, який необхідно застосовувати до таких осіб. Згідно з цим документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки та інші фінансові установи повинні переглянути його ризик.

Додатково в законі передбачено обов'язок національних PEP повідомляти банки про припинення виконання публічних функцій.

Закон також зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу надавати письмові пояснення клієнту-PEP з обґрунтуванням причин у випадку відмови від фінансових операцій або встановлення ділових відносин.

Для забезпечення дотримання ризик-орієнтованого підходу до PEP закон передбачає введення штрафів для суб'єктів первинного фінансового моніторингу в розмірі до 1,7 мільйонів гривень за надмірне застосування жорсткого фінансового моніторингу щодо PEP.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 жовтня ухвалила законопроєкт №9269-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.

Нещодавно МВФ нагадував, що очікує від України прийняття законів про фінансовий моніторинг PEP та поновлення податкових перевірок.

"Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС", - зазначав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Нагадаємо, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.

Щоб розпочати переговори, Україна має виконати сім умов, висунутих Комісією, а голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомив, що парламент уже виконав 99,9% вимог ЄС щодо початку переговорів про вступ.