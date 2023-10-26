Зеленский подписал закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц

26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон №9269-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP, Politically Exposed Person). Подписание данного закона является последним шагом для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Главной новацией закона является то, что вместо трех лет после ухода с должности, чиновники будут иметь пожизненный статус РЕР. Заметим, что в Украине к РЕР относят политиков, занимающих высокие государственные должности: президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.п.

Как указано в пояснительной записке, закон также устанавливает риск-ориентированный подход при определении объема и продолжительности финансового мониторинга, который необходимо применять к таким лицам. Согласно этому документу, через 12 месяцев после освобождения PEP от должности банки и другие финансовые учреждения должны пересмотреть его риск.

Дополнительно в законе предусмотрена обязанность национальных PEP уведомлять банки о прекращении выполнения публичных функций.

Закон также обязывает субъектов первичного финансового мониторинга предоставлять письменные объяснения клиенту-PEP с обоснованием причин в случае отказа от финансовых операций или установления деловых отношений.

Для обеспечения соблюдения риск-ориентированного подхода к PEP закон предусматривает введение штрафов для субъектов первичного финансового мониторинга в размере до 1,7 миллиона гривен за чрезмерное применение жесткого финансового мониторинга по PEP.

Напомним, Верховная Рада 17 октября приняла законопроект №9269-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

Недавно МВФ напоминал, что ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц и возобновлении налоговых проверок.

"Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) суть важно для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, которые поддерживает МВФ, и так же важно на пути к членству в ЕС", - отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Напомним, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной по поводу ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.

Заметим, чтобы начать переговоры, Украина должна выполнить семь условий, выдвинутых Комиссией, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент уже выполнил 99,9% требований ЕС по началу переговоров о вступлении.