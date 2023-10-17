Верховная Рада приняла закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц

Верховная Рада 17 октября приняла законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP, Politically Exposed Person).

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Во втором чтении и в целом проект закона поддержали 276 депутатов.

Согласно нему вместо трех лет после должности топ-чиновники будут получать фактически пожизненный статус РЭР.

Также одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Нардеп Железняк говорит, что в такой редакции МВФ должен отнести принятие законопроекта во втором чтении как выполнения требований программы кредитования.

Также это будет последний шаг для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Недавно МВФ напоминал, что ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновлении налоговых проверок.

"Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) суть важно для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, которые поддерживают МВФ, и так же важно на пути к членству в ЕС", - отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Источник фото: ua.depositphotos.com