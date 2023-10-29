НБУ запустив роз'яснення щодо фінмоніторингу політично значущих осіб у чат-боті

Національний банк України запровадив окремий функціонал свого чат-бота, що працює у месенджерах Viber, Telegram та Web chat, для надання швидких відповідей на питання фізичних осіб, які є національними публічними діячами та членами їх сімей (PEP).

Як зазначає фінрегулятор, цей інструмент був створений через надзодження численних запитань, які виникли у зв’язку із змінами до закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Метою нового функціоналу чат-боту є швидке опрацювання питань стосовно взаємодії PEP з банками та небанківськими установами, наприклад, щодо відмови в наданні послуг, витребування цими установами додаткової інформації або документів тощо.

Аби скористатись чат-ботом, потрібно на сайті НБУ зайти в розділ "Захист прав споживачів" та обрати один із каналів дистанційного зв’язку через месенджери Viber, Telegram або Web chat, а далі обрати у чаті категорію "РЕР" та обрати проблематику питання з меню питань, які буде запропоновано нижче. Після цього у чаті з’являться посилання на роз’яснення щодо обраного питання.

НБУ зазначає, що його фахівці намагатимуться якомога швидше надати відповіді та слушні поради на поставлені запитання, а також оперативно опрацювати скарги на дії банку чи небанківської установи.

Крім того, будь-який громадянин може звернутися до Нацбанку за допомогою дистанційних каналів та отримати відповідь на своє звернення в установлений законодавством термін. Зокрема, можна надіслати його на електронну пошту [email protected], використовуючи спеціальну форму, або зателефонувати за номером 0-800-505240 (безкоштовно) чи надіслати листа разом з документами на адресу: 01601, Київ, вулиця Інститутська, 9.

Закон про фінмоніторинг політично значущих осіб

Нагадаємо, що ухвалений 17 жовтня закон щодо політично значущих осіб є одним із структурних маяків згідно з меморандумом України з Міжнародним валютним фондом. Ухвалені зміни забезпечать відповідність норм оновленого закону про фінмоніторинг міжнародним стандартам FATF та європейського законодавства в цій сфері та сприятимуть просуванню України до набуття членства в ЄС.

Оновленою редакцією закону про протидію відмиванню коштів статус PEP повертається до безстрокового в редакції, яка діяла з 2019 по 2022 роки. Водночас передбачено механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус.

Закон передбачає, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування такі суб’єкти зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід і нестимуть відповідальність за його неналежне застосування.

Передбачено, що через 12 місяців після того, як публічний діяч перестав виконувати визначні функції і банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), немає і його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта.