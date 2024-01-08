НБУ оштрафував п’ять банків і вісімнадцять небанківських фінустанов

Національний банк у грудні 2023 року застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Хто отримав штраф

Так, на АТ "ОКСІ БАНК" накладено штраф у розмірі 20 051 000,00 гривень за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, зокрема в частині проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фіноперацій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик.

Також ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" отримав штраф у розмірі 15 422 395,69 гривень за незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, надання банком недостовірної інформації та нездійснення банком належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника.

Також банк отримав штраф у розмірі 417 000,00 гривень за порушення вимог здійснення купівлі та переказу коштів в іноземній валюті за межі України для розрахунків за імпортними операціями клієнтів за відсутності зобов’язань клієнтів банку для їх проведення.

Крім того, АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" оштрафували на у розмірі 10 451 000,00 гривень за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів і невиконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід

Також ПАТ "МТБ БАНК" отримав штраф у розмірі 10 400 000,00 гривень за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

На АТ "КОМІНБАНК" накладено штраф у розмірі 10 000 000,00 гривень за порушення вимог про своєчасне подання достовірної інформації на запит НБУ.

НБУ застосував до 18 небанківських фінансових установ заходи впливу

Крім того, НБУ застосував до вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, ТОВ "АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС" та ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНСАРТ"анульовані свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів шляхом виключення запису про товариство з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ПТ "ЛОМБАРД ПРИВАТ" анульовано ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

На ТОВ "ФК АКТИНІЯ" накладено штраф у розмірі 391 000,00 грн за порушення вимог про своєчасне подання достовірної інформації на запит НБУ.

ТОВ "ФК "МАЙБІЗ" оштрафували на 319 940,00 грн, ТОВ "ФК "ОКЕАН" на 255 000,00 грн, ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" на 255 000,00 грн.

Крім того, ТОВ "ДЖИВВАЙП ФІНАНС" отримав два штрафи у розмірі 204 000,00 грн та 50 000,00 грн, ПрАТ "УФГ"у розмірі 150 000,00 грн, ТОВ "ФК "КОНТРАКТ ПЛЮС", ТОВ "АСАП ФІНАНС", ТОВ "ФК "ФІНЕКСТРА", ТОВ "КЛТ КРЕДИТ", ТОВ "ФК "НОВИЙ СВІТ", ТОВ "ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ – ЛОМБАРД", ТДВ "СК "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"– штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній установі.

Також на ТОВ "ФК "КАПІТАЛ-ДНІПРО" накладено штраф у розмірі 34 000,00 грн, а ТОВ "ФК "ГАРОННА" отримала письмове застереження.

Нагадаємо, Нацбанк України з 15 грудня 2023 року анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ, які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом та колишнім президентом "Мотор-Січі" В'ячеславом Богуслаєвим.