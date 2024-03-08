НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17 млн грн, а кілька мереж обмінників покарані за відмову в обміні зношеної валюти

Національний банк України у лютому застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України оштрафував ПАТ "Укрпошта" на суму 17 387 053 грн. НБУ виявив, що "Укрпошта" не розробила та не впровадила ефективних правил і програм первинного фінансового моніторингу, не забезпечила належну автоматизацію своїх систем для ефективного управління ризиками, пов'язаними з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення та індикаторами підозрілих фінансових операцій.

Крім того, компанія не здійснила належної перевірки нових та існуючих клієнтів та не застосувала ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності.

Також "Укрпошті" було винесено письмове застереження за порушення порядку здійснення валютного нагляду, встановленого НБУ, що полягає у невизначенні порядку організації валютних операцій в її внутрішніх документах з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Національний банк підкреслює необхідність дотримання установами фінансового моніторингу вимог законодавства для забезпечення ефективного управління ризиками та запобігання використанню фінансової системи країни для злочинної діяльності.

АТ "Кристалбанк" та ПуАТ "КБ "Акордбанк" були оштрафовані на 400 000 грн кожен за ненадання достовірної інформації на запити уповноваженого органу та неналежне виконання обов'язків з валютного нагляду відповідно. АТ "Комінбанк" отримав письмове застереження за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Обмінники оштрафовані за відмову в обміні валюти

Що стосується обмінників, то штрафи отримали наступні установи:

ТОВ "ФК "Тайгер інвест" отримало штраф у розмірі 2 532 666,55 грн за відмову клієнтам у валютно-обмінних операціях стосовно зношених купюр та неналежне забезпечення системою відеоконтролю у приміщеннях, де здійснюються валютні операції, а також за неподання достовірної статистичної звітності про валютні операції.

ТОВ "Авентус Україна" було оштрафовано на 1 428 327,20 грн за недотримання вимог щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ "МФК "Аверс" зіткнулося зі штрафом у розмірі 1 400 000,00 грн за аналогічні порушення, що включали відмову у валютно-обмінних операціях та вимоги до системи відеонагляду.

ТОВ "Преміум фінанс" та інші установи також зазнали фінансових санкцій за порушення, пов'язані з відмовами клієнтам та недотриманням вимог до ведення документації та відеоконтролю.

Нагадаємо, що за результатами жовтня 2023 року ФК "Тайгер Інвест" та "Преміум Фінанс" були також оштрафовані НБУ на суму в 600 та 550 тисяч гривень відповідно, за порушень в сфері фінмоніторингу і подання до НБУ звітності з помилками. У попередні місяці "Преміум Фінанс" штрафувався Нацбанком також.

Чи законно відмовляти в обміні старих купюр

Зауважимо, що Національний банк України на основі аналізу звернень громадян випустив роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Як зазначає регулятор, спостерігаються дві ключові проблеми - обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження, а також обмін банкнот давніх років випуску.

Готівкової іноземної валюти, що не має ознак зношення або набула під час обігу ознаки незначного зношення, має здійснюватися незалежно від року випуску.

"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції", - підкреслює НБУ.

Таким чином, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.