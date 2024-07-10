Кабмин распорядился о централизованной печати повесток в ТЦК

Кабинет министров Украины принял постановление, которое существенно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и централизует процесс печати повесток.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно новым правилам, ТЦК смогут формировать повестки через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру.

Инициативу по изменению Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период разработали Министерство обороны и Генеральный штаб.

Ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что требовало значительных затрат времени и ресурсов. Благодаря нововведениям этот процесс становится централизованным: повестки теперь можно формировать и печатать с помощью реестра "Оберег", а также подписывать с помощью квалифицированной электронной подписи.

В ведомстве считают, что эти изменения позволят снизить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность.

При этом способ оповещения военнообязанных останется неизменным: повестки будут вручаться лично или отправляться по почте.

Добавим, что с начала года от ТЦК передано в исполнительную службу почти 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета. За полгода текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год.

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