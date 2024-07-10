Кабмін розпорядився про централізований друк повісток до ТЦК

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка суттєво зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно з новими правилами, ТЦК зможуть формувати повістки через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що значно спрощує і прискорює процедуру.

Ініціативу щодо змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період розробили Міністерство оборони та Генеральний штаб.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що потребувало значних витрат часу та ресурсів. Завдяки нововведенням цей процес стає централізованим: повістки тепер можна формувати і друкувати за допомогою реєстру "Оберіг", а також підписувати за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

У відомстві вважають, що ці зміни дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їх ефективність.

При цьому, спосіб оповіщення військовозобов'язаних залишиться незмінним: повістки будуть вручатися особисто або надсилатися поштою.

Додамо, з початку року майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби. За півроку поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.

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