Генштаб пропонує дозволили призивати добровольців на службу без участі ТЦК

Генеральний штаб Збройних сил України розробив та опрацював пропозиції щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Про це повідомила пресслужбаГенштабу.

Зміни передбачають можливість для командирів військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які бажають проходити військову службу, без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Це нововведення дозволить значно спростити процес залучення громадян до військової служби. Завдяки новому порядку командири зможуть підбирати та призивати мотивованих військовозобов'язаних, які готові захищати країну.

Зазначається, що військовозобов’язані отримають можливість самостійно обирати вакантні посади у військових частинах, включаючи ті, які відповідають їхньому цивільному фаху чи навичкам.

В Генштабі наголосили, що однією з ключових переваг таких змін є те, що вони дозволять нівелювати ризики призову громадян до інших військових частин через ТЦК та СП, забезпечуючи добровільність і відповідність обраної служби особистим бажанням військовозобов'язаних.

Друк повісток стане централізований

Додамо, 10 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка суттєво зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток.

Згідно з новими правилами, ТЦК зможуть формувати повістки через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що значно спрощує і прискорює процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що потребувало значних витрат часу та ресурсів. Завдяки нововведенням цей процес стає централізованим: повістки тепер можна формувати і друкувати за допомогою реєстру "Оберіг", а також підписувати за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

У відомстві вважають, що ці зміни дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їх ефективність.

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