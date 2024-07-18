Минэкономики признало более 700 предприятий и организаций критически важными

Министерство экономики признало критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций. Общее количество компаний еще не подсчитывается.

Об этом рассказал замминистра экономики Виталий Киндратив, передает Forbes Ukraine.

Он отметил, что предприятия, признанные государством критически важными, могут забронировать работников от мобилизации. При этом, по словам замминистра экономики, статус критически важного предприятие получает на год.

Единый перечень критически важных предприятий еще формируется, и этот процесс курирует Минцифры.

Компании, не имеющие статуса критически важных, могут подать заявку в министерство на его получение.

Отмечается, что Минэкономики проводит заседание соответствующей комиссии по определению критической важности каждую среду, на каждом рассматривается не менее 20 заявлений. Ответ о статусе компания получает в течение 10 дней.

Бронирование военнообязанных

В соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат военнообязанные, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Порядок бронирования во время действия военного положения определяет, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации.

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продлил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.

7 июня правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Начиная с 17 июля руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности сил обороны, имеют возможность забронировать сотрудников через портал "Дія". Получить результат можно в течение суток.

Фото: ua.depositphotos.com