В Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании": что они предусматривают

В Верховную Раду внесли еще два законопроекта об «экономическом бронировании» работников. Автор обоих документов – депутат от «Слуги народа» Людмила Буймистер.

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Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

В документе №11388 говорится о внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях бронирования военнообязанных, а №11332-2 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины относительно требований к уплате единого социального взноса для осуществления бронирования.

Согласно документу № 11388, образуется Межведомственная комиссия по установлению статуса критически важных для экономики Украины предприятий, учреждений и организаций. Ее главой является министр экономики Украины.

Межведомственная комиссия обязывает предприятия учреждения и организации, которые подают запрос на установление статуса критически важного для экономики иметь в штате не менее 10% участников боевых действий и не менее 10% работников младше 25 лет и не менее 10% лиц женского пола.

Как говорится в пояснительной записке к проекту Закона № 11 332-2, в Украине существует реальная потребность в совершенствовании процедуры бронирования в период мобилизации и введенного военного времени.

Военнообязанные, забронированные на период мобилизации, обязаны будут уточнить свои учетные данные относительно их бронирования через электронный кабинет, либо в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Какие критерии бронирования:

В документе отмечается, что субъекты хозяйствования, осуществляющие бронирование военнообязанных работников, уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных в сумме, равный размеру 1200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — сейчас это 20 400 грн.

Кроме того, бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, уплачивающих Единый социальный взнос более чем эквивалент 5 минимальных заработных плат (40 000 грн).

В документе указано, что компании должны иметь штат работников от 10 человек, тогда они могут забронировать до 50% военнообязанных.

Что это даст

Согласно документу, принятие законопроекта будет способствовать:

укреплению экономической стабильности и жизнедеятельности населения в условиях особого периода;

повышению уровня национальной безопасности и обороноспособности государства, в том числе, путем устойчивого развития хозяйствующих субъектов и промышленного производства, в условиях военного положения;

увеличению поступлений в государственный бюджет Украины, которые могут быть направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали новый законопроект, регулирующий вопросы бронирования военнообязанных во время войны.

Документ разработан группой народных депутатов во главе с главой Комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

Разделение на бедных и богатых и откуп от армии

Если Верховная Рада примет законопроекты об экономическом бронировании, государственный бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели, заявил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

При этом, Наталуха не считает экономическое бронирование откупом от армии.

"Проведем четкую границу. Откуп — это конверт для чиновника, это взятка за группу инвалидности или фейковое место в аспирантуре, это место в бусике через границу или в группе «туристов» через горы. Единственный универсальный способ понять, является ли работник критическим для бизнеса - это готовность бизнеса платить налоги за этого работника", - подчеркнул Наталуха, добавив, что эти налоги пойдут напрямую на финансирование сил обороны Украины.

Также Наталуха убежден, что модель экономического бронирования – это не разделение на богатых и бедных.

"В этой модели вообще нет участия рабочего (если это не самозанятый ФЛП). Сбор платит бизнес. Условно, на предприятии есть 50 человек, но именно Андрей, Михаил и Николай критические для того, чтобы компания работала дальше. Потому что Андрей — главный инженер, Михаил конструктор, а Николай руководит станком, на котором нужно было учиться за границей год. И нет разницы, какую Андрей, Михаил и Николай получают зарплату, потому что важна лишь их значимость для предприятия, их функциональная ценность, их «критичность», - объясняет Наталуха.