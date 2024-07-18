Мінекономіки визнало понад 700 підприємств і організацій критично важливими

Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій. Загальна кількість компаній ще підраховується.

Про це розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, передає Forbes Ukraine.

Він зазначив, що підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації. При цьому, за словами заступника міністра економіки, статус критично важливого підприємство отримує на рік.

Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується, і цей процес курує Мінцифри.

Компанії, які ще не мають статусу критично важливих, можуть подати заявку до міністерства на його отримання.

Зазначається, що Мінекономіки проводить засідання відповідної комісії з визначення критичної важливості щосереди, на кожному розглядається не менше 20 заяв. Відповідь щодо статусу компанія отримує протягом 10 днів.

Бронювання військовозобов’язаних

Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобовʼязаних підприємства, установи та організації.

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.

7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

Починаючи з 17 липня керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, мають можливість забронювати співробітників через портал "Дія". Отримати результат можна протягом доби.

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