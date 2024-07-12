Як треба вирішити проблеми бронювання у техгалузі - оцінка експерта

Згідно з опитуваннями резидентів Дія.City, питання мобілізації і бронювання найбільше хвилюють технологічні компанії. Це логічно, оскільки виживання цієї галузі залежить від людей та їхніх знань. Відповідно, компанії можуть створювати продукт та продавати його за кордон тільки за умови, що в них є резерв спеціалістів, з якими можна планувати подальшу роботу. Про це розсказала Наталія Микольська, виконавча директорка бізнес-спілки Diia.City United. Більше про проблеми бронювання, найм жінок в ІТ-галузі, ситуацію із експертом айті-послуг, читайте у матеріалі Delo.ua "Один долар інвестицій від міжнародної фінансової організації може "відкрити" 3-5 доларів приватних інвестицій", - Наталія Микольська, Diia.City United".

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"Ситуація з бронюванням була і залишається для техгалузі критичною. Чомусь багато хто думає, що для резидентів Дія.City усі питання вирішуються легко. Насправді зараз заброньовано близько 2% технологічного сектору, це трохи більше 4 000 спеціалістів від 300 тисяч з усієї індустрії. Процедура існуюча є невиправдано ускладненою, де-факто дуже тривалою і не завжди прозорою", - говорить експерт.

Зараз у бізнеса був негайний запит на прозорий, ефективний і швидкий процес бронювання - Уряд почув. На початку червня Уряд підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі Дія. Ухвалення таких змін дає змогу:

прибрати людський фактор,

пришвидшити процес від тижнів до години,

зробити процедуру більш прозорою.

"Орієнтовно запуск послуги запланований на початок липня. Тож ми дуже очікуємо", - говорить Микольськая.

Як пояснює Наталія Микольськая, головне нововведення - бронювання військовозобовʼязаних буде в Дія. Це усуне людський фактор та пришвидшить процес до години. Рішення щодо бронювання ухвалюватиметься на підставі кількох автоматичних перевірок у реєстрах.

На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

Також цією постановою Уряд вніс у процедуру бронювання ще кілька важливих для індустрії змін:

☑ термін бронювання збільшується з 6 до 12 місяців;

☑ можна буде бронювати працівників з дефіцитними ВОС (військово-облікова спеціальність);

☑підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати до 100% військовозобовʼязаних.

Як має працювати економічне бронювання

Технологічний бізнес потрібне економічне бронювання працівників. Його необхідно запровадити додатково до вже існуючої процедури. "Зараз держава має принципово визначитися, чи готова надати бізнесу можливість економічного бронювання ключових фахівців, а далі вже обговорювати принципи і підходи до моделей", - каже Микольська.

За словами експертка, економічне бронювання важливо як для держави, так і для бізнесу, оскільки дозволить краще планувати ресурси та підтримувати економічну стабільність. Робочий бізнес – це податки на утримання армії, захист і перемогу.

"Безумовно, багато хто в Україні вважає, що зараз це питання може бути недоречне, адже основний фокус держави має бути на захисті і перемозі. Але бізнес вважає, що наша країна не зможе перемогти, якщо компанії не будуть працювати та платити податки. Відповідно, економічне бронювання допоможе зберегти і створити робочі місця, сплачувати податки, підтримувати надходження валютної виручки від експортерів", - каже експерт.

При цьому важливо, щоб у межах економічного бронювання бізнес сам визначав, які ключові співробітники потрібні та кого необхідно забронювати. А далі вже деталі, за яким саме принципом буде відбуватися бронювання – від розміру зарплати, ПДФО, ЄСВ, військового збору.

Загалом коли йдеться про економічне бронювання, для бізнесу важливо виконати декілька обов'язкових критеріїв:

Процес має бути зрозумілим та передбачуваним.

Період бронювання повинен поширюватися на рік зі зрозумілим і прозорим продовженням.

Процес бронювання має бути диджиталізованим, щоб прискорити вирішення будь-яких питань.

"Треба розуміти, що для технологічного бізнесу дуже важливе економічне бронювання, адже без цього неможливо нормально працювати. Зараз компанії не можуть брати нові замовлення, якщо не розуміють, чи є в них потрібні фахівці для створення продукту. Більш того, неможливість планувати роботу на півроку-рік не дозволяє компаніям отримувати іноземні інвестиції для свого розвитку. На жаль, в нас уже є непоодинокі випадки, коли певні угоди призупинялися через відсутність гарантій збереження команди", - пояснює Наталія Микольська.

Більше про проблеми бронювання, найм жінок в ІТ-галузі, ситуацію із експертом айті-послуг, читайте у матеріалі Delo.ua "Один долар інвестицій від міжнародної фінансової організації може "відкрити" 3-5 доларів приватних інвестицій", - Наталія Микольська, Diia.City United".