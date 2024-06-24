У застосунку "Дія" з'являться цифрові свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало розширення переліку цифрових документів у застосунку "Дія". Найближчим часом користувачі зможуть отримати доступ до електронних версій свідоцтв про шлюб, розлучення та зміну імені.

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Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на "Укрпошті", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за податковим номером у "Дію" автоматично підтягуватиметься і свідоцтво про народження дитини. Також будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей.

Для цього достатньо буде авторизуватися в застосунку — і документ з’явиться в переліку. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини.

"Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується", - зазначив очільник відомства Михайло Федоров.

Мінцифри запрошує до бета-тесту послуги українців, яким виповнилося 14 років і які мають верифікований податковий номер.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Нагадаємо, що в кінці травня у “Дії” оголосили про пошук бета-тестувальників нової послуги в додатку, а саме - виправлення даних про місце проживання в Реєстрі територіальних громад.

Якщо українці помітили помилки у витягу про місце проживання, неактуальне місце реєстрації, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису, змінилося прізвище, або місце проживання невірно відображається в паспорті у "Дії" - тепер ці проблеми можна вирішити без відвідування державних установ.