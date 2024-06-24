В приложении "Дія" появятся цифровые свидетельства о браке, разводе и смене имени

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало расширение перечня цифровых документов в приложении "Дія". В ближайшее время пользователи смогут получить доступ к электронным версиям свидетельств о браке, разводе и изменении имени.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уже скоро не придется носить с собой бумажные свидетельства, они будут всегда под рукой. Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете в жены или мужа посылку на "Укрпочте", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по налоговому номеру в "Дії" будет автоматически подтягиваться и свидетельство о рождении ребенка. Также будут свидетельства о рождении даже совершеннолетних детей.

Для этого достаточно будет авторизоваться в приложении – и документ появится в списке. Это особенно актуально для родителей, которые меняли личные данные после рождения ребенка.

"Не нужно будет больше вводить вручную серию и номер свидетельства. Это решит проблему, когда мама меняет фамилию - и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается", - отметил глава ведомства Михаил Федоров.

Минцифры приглашает в бета-тест услуги украинцев, которым исполнилось 14 лет и имеющих верифицированный налоговый номер.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Напомним, что в конце мая в "Дії" объявили о поиске бета-тестировщиков новой услуги в приложении, а именно - исправления данных о месте жительства в Реестре территориальных общин.

Если украинцы заметили ошибки в выписке о месте жительства, неактуальном месте регистрации, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи, изменилась фамилия, или место жительства неверно отображается в паспорте - теперь эти проблемы можно решить без посещения государственных учреждений.