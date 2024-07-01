У "Дії" попередили про технічні роботи: які послуги не працюватимуть

Деякі сервіси на порталі "Дія" не працюватимуть до четверга 4 липня, включно з реєстрацією ТОВ.

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Про це повідомила команда "Дії" у Телеграм.

"Працюємо, щоб ви отримували держпослуги онлайн ще швидше, зручніше та безпечніше. Для цього відправили сервіси для ТОВ на технічне доопрацювання до четверга 4.07", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, на порталі "Дія" тимчасово недоступні:

реєстрація ТОВ;

"е-Підприємець" на основі ТОВ;

перехід ТОВ на модельний статут.

"Чекаємо майбутніх підприємців на порталі вже з четверга. А поки покращуємо сервіси в турборежимі, щоб клік — і всі питання з бізнесу вирішено", - написали в "Дії".

Нагадаємо, у червні в застосунку "Дія" почала працювати революційна послуга для ведення бізнесу "під ключ" – "е-Підприємець".

Днями на порталі "Дія" запрацював новий сервіс, який дозволяє виправити неактуальні або неправильні дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька натискань клавіш. Також уряд ухвалив постанову, яка дозволяє відображати у "Дії" медичні дані.

Додамо, нещодавно Міністерство цифрової трансформації України анонсувало розширення переліку цифрових документів у застосунку "Дія". Найближчим часом користувачі зможуть отримати доступ до електронних версій свідоцтв про шлюб, розлучення та зміну імені.

Також повідомлялося, що уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії".