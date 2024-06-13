В Україні презентували сайт, який дозволяє підприємцям інтегрувати сервіси "Дія" у свої бізнес-процеси

В Україні розпочав роботу новий сайт, спрямований на цифровізацію бізнес-процесів та інтеграцію сервісів мобільного додатку "Дія". Про це повідомила пресслужба "Дії".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Сайт пропонує вичерпну інформацію про різноманітні сценарії впровадження, надає практичні приклади та умови використання "Дії", а також ділиться відгуками партнерів, які вже успішно здійснили впровадження.

Завдяки впровадженню "Дії" у бізнес-процеси компанії отримують низку переваг:

Збільшення потенційної клієнтської бази: доступ до понад 20 мільйонів користувачів "Дії".

доступ до понад 20 мільйонів користувачів "Дії". Оптимізація обробки документів: отримання копій документів за лічені хвилини безпосередньо у систему компанії.

отримання копій документів за лічені хвилини безпосередньо у систему компанії. Автоматизація заповнення форм: можливість налаштування автоматичного заповнення полів у заявах та договорах.

можливість налаштування автоматичного заповнення полів у заявах та договорах. Впровадження електронного підпису: можливість дистанційного підписання документів.

Наразі понад 15 тисяч установ та бізнесів вже впровадили "Дію" у свою діяльність. Серед них такі відомі компанії, як monobank, Укрзалізниця, Нова Пошта, Сільпо, Київ Цифровий, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, мережа аптек АНЦ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга "е-Підприємець", яка спрощує ведення бізнесу в Україні. Завдяки цьому, підприємцям достатньо лише одного звернення, щоб скористатися 10 державними послугами.

"е-Підприємець" пропонує готові набори послуг, спеціально підібрані для різних видів малого бізнесу (кафе,салони краси тощо), що робить його зручним як для новачків, так і для досвідчених підприємців. А результати надання послуг можна відстежувати безпосередньо у застосунку "Дія".