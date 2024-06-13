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В Украине презентовали сайт, позволяющий предпринимателям интегрировать сервисы "Дія" в свои бизнес-процессы
В Украине запустили новый сайт, направленный на цифровизацию бизнес-процессов и интеграцию сервисов мобильного приложения "Дія". Об этом сообщила прессслужба "Дія".
Сайт предлагает исчерпывающую информацию о различных сценариях внедрения, предоставляет практические примеры и условия использования "Дія", а также делится отзывами партнеров, уже успешно осуществивших внедрение.
Благодаря внедрению "Дія" в бизнес-процессы компании получают ряд преимуществ:
- Увеличение потенциальной клиентской базы: доступ к более чем 20 миллионам пользователей "Дія".
- Оптимизация обработки документов: получение копий документов за считанные минуты непосредственно в систему компании.
- Автоматизация заполнения форм: возможность настройки автоматического заполнения полей в заявлениях и договорах.
- Внедрение электронной подписи: возможность дистанционного подписания документов.
Сейчас более 15 тысяч учреждений и бизнесов уже внедрили "Дія" в свою деятельность. Среди них такие известные компании как monobank, Укрзализныця, Новая Почта, Сильпо, Киев Цифровой, Vodafone, AUTO.Ria, MOYO, Getmancar, сеть аптек АНЦ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появилась новая услуга "е-Предприниматель", упрощающая ведение бизнеса в Украине. Благодаря этому, предпринимателям достаточно одного обращения, чтобы воспользоваться 10 государственными услугами.
"е-Предприниматель" предлагает готовые наборы услуг, которе специально подобранные для разных видов малого бизнеса (кафе, салоны красоты и т.п.), что делает его удобным как для новичков, так и для опытных предпринимателей. Результаты предоставления услуг можно отслеживать непосредственно в приложении "Дія".