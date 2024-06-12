NovaPay запускает продукт по кредитованию бизнеса

Новый продукт создан для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.

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Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что программа кредитования от NovaPay для ФЛП, сотрудничающих с группой компаний, делится на два типа кредитов: краткосрочный и долгосрочный.

Краткосрочный кредит – до 3 месяцев – от 50 000 до 500 000 гривен, его базовая процентная ставка – 30% годовых. Возврат кредита – в конце срока кредитования.

Долгосрочный кредит – до 2 лет – на сумму от 100 000 до 1 000 000 гривен, базовая процентная ставка – 30% годовых. Возврат кредита – ежемесячно, аннуитетными платежами.

Как оформить кредит

Чтобы оформить кредит, предприниматель должен быть резидентом Украины, клиентом Новой почты и NovaPay, иметь стабильный доход и открытый платежный счет в NovaPay, а также:

подготовить необходимый пакет документов;

получить одобрение суммы и типа кредита;

подписать кредитный договор.

Напомним, в конце 2022 года NovaPay запустил свой первый кредитный продукт для частных клиентов – Посылка в кредит. За полтора года его работы компания выдала более 132 тыс. кредитов на сумму около 850 млн. грн.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты".

Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение .