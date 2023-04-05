Три преимущества "Посылки в кредит" для бизнеса

Потребительским кредитованием сейчас никого не удивишь. Товар в рассрочку или оплату по частям предлагают чуть ли не все банки. Однако, услуга "Посылка в кредит" от NovaPay в отделениях Новой почты становится все более популярной среди украинцев, так как позволяет покупателю заказать товар в отделение наложенным платежом, осмотреть посылку и только после этого принять решение о кредите.

Сервис удобный и быстрый благодаря установлению личности клиента через приложение "Дія" и подтверждению электронной подписью, а время оформления на отделении Новой почты - в среднем 5 минут. Особенно услуга пригодится интернет-магазинам и продавцам в социальных сетях и маркет-плейсах. Проинформировав своих клиентов о возможности получить товар в кредит в почтовом отделении, бизнес получает ряд преимуществ. Рассказываем, какие именно.

"Посылка в кредит" позволяет покупателям забрать заказ, ничего не выплачивая при получении - необходимую сумму продавцу сразу же заплатит NovaPay, а клиент вернет средства компании позже. Кредит нужно платить равными частями каждый месяц в течение 12 месяцев, но можно оплатить досрочно без дополнительных комиссий. Ставка составляет 0,00001% годовых, комиссия по обслуживанию – 2,5% в месяц*. Чтобы воспользоваться услугой, клиент должен узнать свой кредитный лимит в приложении Новой почты или в отделении, затем заказать товар, указав оплату при получении в отделении, а при получении сообщить оператору-кассиру, что хочет забрать посылку в кредит. По ссылке есть максимально подробная инструкция оформления. * реальная годовая процентная ставка – 65,86% Лицензия ООО "НоваПей Кредит" на предоставление средств в ссуду, в частности на условиях финансового кредита, выдана Нацкомфинуслуг, распоряжение № 163 от 26.01.2017 г. Что это за услуга и какие ее условия (Приховати)

Сервис поможет получить новых покупателей

Услуга "Посылка в кредит" поможет интернет-магазинам расширить географию своих клиентов, поскольку отделения Новой почты находятся в каждом городе. Покупатели из разных регионов могут заказывать товары в интернет магазинах и получать их в удобном для себя отделении с оплатой в кредит. Для получения товара в кредит не нужно посещать магазин или банковское учреждение, что очень удобно для клиентов из отдаленных регионов.

"У меня есть физический магазин в Полтаве, а также Instagram-страница. Понимая, что Посылка в кредит может помочь мне увеличить количество клиентов, я разместила информацию об услуге в соцсетях. Клиентам важно получить товар сейчас, а для меня как для предпринимателя — средства за него. Это удобно для обеих сторон. Я только выиграю, продавая через услугу "Посылка в кредит", - рассказывает владелица магазина игрушек "Санта" Виктория Иванова.

Услуга хорошо влияет на увеличение продаж

Услуга "Посылка в кредит" позволит сделать заказ покупателям, которые не могут осуществить его из-за нехватки средств. В этом случае посылка в кредит увеличит объемы продаж для бизнеса, который предлагает эту услугу. Клиенты могут быть более склонны совершить покупку, если им не нужно оплатить полную стоимость заказа немедленно, а можно вернуть средства позже. Это дает возможность покупателям не откладывать покупки, а бизнесу гарантирует доход прямо сейчас.

"Считаю, что рассрочки нужны людям в любое время - таким образом они способны делать большие покупки, разбивая их стоимость на части. Поэтому когда запустили услугу "Посылка в кредит", мы добавили ее к своим методам оплаты и проинформировали наших клиентов, что они могут купить наши товары в кредит через Новую почту. На это уйдет ровно столько же времени, как и забрать обычную посылку", - объясняет владелец магазина техники "Пів'яблука" Алексей Кулинич.

Фото: Новая Почта

Посылка в кредит способствует лояльности клиентов

Возможность покупки в кредит может способствовать росту лояльности клиентов и повышению их удовлетворенности от работы с брендом. Ведь внедрение новых сервисов и удобных условий для покупок показывает, что компания заботится о потребностях покупателей.

"Нашим клиентам важно посмотреть и примерить украшение: они могут сделать это в магазине, или если магазина рядом нет — в отделении Новой почты. Однако раньше на почте у клиента была возможность оплатить только наложенным платежом, нельзя было использовать кредитные инструменты. Поэтому, когда появилась услуга от NovaPay, мы решили, что это будет удобно для определенной части покупателей. Мы постоянно ищем для наших клиентов новые удобные и выгодные возможности покупки, доставки и оплаты", - рассказывает директор по электронной коммерции ювелирного завода "Золотой век" Дмитрий Бараней.

Рост лояльности, в свою очередь, приводит к более стабильным и долгосрочным отношениям с клиентами, что обеспечит повторные покупки в будущем. Кроме того, для части клиентов возможность получить товар в кредит является важнейшим фактором при выборе магазина. Вместе с возможностью увеличить продажи и расширить список клиентов это говорит об ощутимых преимуществах Посылки в кредит для украинского бизнеса.