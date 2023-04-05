Три переваги "Посилки в кредит" для бізнесу

Споживчим кредитуванням зараз нікого не здивуєш. Товар у розстрочку або оплату частинами пропонують мало не всі банки. Проте, послуга "Посилка в кредит" від NovaPay у відділеннях Нової пошти стає дедалі популярнішою серед українців, бо дозволяє покупцю замовити товар у відділення післяплатою, оглянути посилку і лише після цього прийняти рішення про кредит.

Сервіс зручний та швидкий завдяки встановленню особи клієнта через Дію і підтвердженню електронним підписом, а час оформлення на відділенні Нової пошти - в середньому 5 хвилин. Особливо вона стане в нагоді інтернет-магазинам та продавцям у соціальних мережах та на маркет-плейсах. Проінформувавши своїх клієнтів про можливість отримати товар у кредит у поштовому відділенні, бізнес отримує низку переваг. Розповідаємо, які саме.

"Посилка в кредит" дозволяє покупцям забрати замовлення, нічого не сплачуючи під час отримання — необхідну суму продавцеві одразу ж заплатить NovaPay, а клієнт поверне кошти компанії пізніше. Кредит треба сплачувати рівними частинами кожен місяць протягом 12 місяців, але можна сплатити достроково без додаткових комісій. Ставка становить 0,00001% річних, комісія за обслуговування – 2,5% на місяць*. Щоб скористатися послугою, клієнт повинен дізнатися свій особистий кредитний ліміт у застосунку Нової пошти чи у відділенні, потім замовити товар, вказавши оплату при отриманні у відділенні, а під час отримання повідомити оператору-касиру, що хоче забрати посилку в кредит. За посиланням є максимально детальна інструкція оформлення. * реальна річна процентна ставка – 65,86% Ліцензія ТОВ "НоваПей Кредит" на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, видана Нацкомфінпослуг, розпорядження № 163 від 26.01.2017 р Що це за послуга та які її умови (Приховати)

Сервіс допоможе отримати нових покупців

Послуга "Посилка в кредит" допоможе інтернет-магазинам розширити географію своїх клієнтів, оскільки відділення Нової пошти знаходяться у кожному місті. Покупці з різних регіонів можуть замовляти товари в інтернет-магазинах та отримувати їх у зручному для себе відділенні з оплатою в кредит. Для отримання товару у кредит не потрібно відвідувати магазин або банківську установу, що дуже зручно для клієнтів із віддалених регіонів.

"Я маю фізичний магазин у Полтаві, а також Instagram-сторінку. Розуміючи, що Посилка в кредит може допомогти мені збільшити кількість клієнтів, я розмістила інформацію про послугу у соцмережах. Клієнтам важливо отримати товар зараз, а для мене як для підприємця — кошти за нього. Це зручно для обох сторін. Я тільки виграю, продаючи через послугу “Посилка в кредит", - розповідає власниця магазину іграшок "Санта” Вікторія Іванова.

Послуга гарно впливає на збільшення продажів

Послуга "Посилка в кредит" дозволить зробити замовлення покупцям, які не можуть здійснити його через брак коштів. У цьому випадку посилка в кредит збільшить обсяги продажів для бізнесу, який її пропонує. Клієнти можуть бути більш схильними зробити покупку, якщо їм не треба сплатити повну вартість замовлення негайно, і можна повернути кошти пізніше. Це дає можливість покупцям не відкладати придбання, а бізнесу гарантує дохід зараз.

"Вважаю, що розстрочки людям потрібні у будь-які часи — таким чином вони здатні робити великі покупки, розбиваючи їх вартість на частини. Тому коли запустили послугу “Посилка в кредит", ми додали її до своїх методів оплати та проінформували наших клієнтів, що вони можуть придбати наші товари в кредит через Нову пошту. І на це піде рівно стільки ж часу як і забрати звичайну посилку”, - пояснює власник магазину техніки “Пів'яблука” Олексій Кулинич.

Фото: Нова Пошта

Посилка в кредит сприяє лояльності клієнтів

Можливість покупки у кредит може сприяти зростанню лояльності клієнтів та підвищенню їхньої задоволеності від роботи з брендом. Адже впровадження нових сервісів та зручних умов для покупок демонструє, що компанія дбає про потреби покупців.

"Нашим клієнтам важливо подивитись та приміряти прикрасу: вони можуть зробити це в магазині, або якщо магазину поруч немає — у відділенні Нової пошти. Проте, раніше на пошті у клієнта була можливість сплатити лише післяплатою, не можна було використовувати кредитні інструменти. Тому, коли з'явилася послуга від NovaPay, ми вирішили, що це буде зручно для певної частини покупців. Ми постійно шукаємо для наших клієнтів нові зручні та вигідні можливості покупки, доставки та сплати", - розповідає директор з електронної комерції ювелірного заводу "Золотий Вік” Дмитро Бараней.

Зріст лояльності, в свою чергу, призводить до більш стабільних та довгострокових відносин з клієнтами, що забезпечить повторні покупки в майбутньому. Окрім того, для частини клієнтів можливість отримати товар в кредит є важливим чинником при виборі магазину. Разом з можливістю збільшити продажі та розширити перелік клієнтів це говорить про відчутні переваги Посилки в кредит для українського бізнесу.