NovaPay запускает переводы MoneyGram

NovaPay расширяет услуги для удобства клиентов. Теперь в любом отделении "Новой почты" можно получить международный перевод MoneyGram.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

"Мы расширяем собственные сервисы для удобства клиентов. Они могут получить международные переводы с помощью Western Union, RIA, а теперь еще и MoneyGram", – комментирует Андрей Кривошапко, CEO NovaPay.

Отмечается, что деньги доступны сразу после отправки перевода из-за границы, без открытия счета. Получение наличных бесплатно для получателя и занимает несколько минут.

Как получить деньги

Для того чтобы быстро получить перевод необходимо:

обратиться в ближайшее отделение Новой почты;

назвать кассиру номер перевода в MoneyGram;

предоставить документы, удостоверяющие личность;

получить средства наличными деньгами.

MoneyGram предоставляет услуги денежных переводов по всему миру онлайн и оффлайн. MoneyGram доверяет более 150 миллионов потребителей уже более 80 лет. Штаб-квартира MoneyGram расположена в Далласе, штат Техас, а офисы находятся по всему миру.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

НБУ включил NovaPay, занимающий 32% от общего объема внутригосударственных денежных переводов, в перечень наиболее важных объектов платежной инфраструктуры. В 2023 году рекордное количество сделок в NovaPay достигло 2,46 млн транзакций в сутки.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение .