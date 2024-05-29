NovaPay запускає перекази MoneyGram

NovaPay розширює сервіси для зручності клієнтів. Відтепер у будь-якому відділенні "Нової пошти" можна отримати міжнародний переказ MoneyGram.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

"Ми розширюємо власні сервіси для зручності клієнтів. Вони можуть отримати міжнародні перекази з допомогою Western Union, RIA, а тепер ще й MoneyGram, – коментує Андрій Кривошапко, CEO NovaPay.

Зазначається, що гроші доступні одразу після відправлення переказу з-за кордону, без відкриття рахунку. Отримання готівки безкоштовне для одержувача і займає кілька хвилин.

Як отримати гроші

Для того, щоб швидко отримати переказ необхідно:

звернутися до найближчого відділення Нової пошти;

назвати касиру номер переказу в MoneyGram;

надати документи, що посвідчують особу;

одержати кошти готівкою.

MoneyGram надає послуги грошових переказів по всьому світу онлайн і оффлайн. MoneyGram довіряють понад 150 мільйонів споживачів вже понад 80 років. Штаб-квартира MoneyGram розташована в Далласі, штат Техас, а офіси є по всьому світу.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

НБУ включив NovaPay, який обіймає 32% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів, до переліку найбільш важливих об’єктів платіжної інфраструктури. У 2023 році рекордна кількість операцій в NovaPay досягла 2,46 млн транзакцій на добу.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.