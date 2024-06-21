Ветеранам дозволили використовувати е-посвідчення в "Дії" замість паперового

Уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії".

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Про це повідомили Мінцифри і представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, згідно з повідомленням Мельничука, уряд схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо уточнення деяких норм Закону".

"Законопроєктом пропонується викласти статтю 18 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у новій редакції, якою визначити електронне посвідчення ветерана "е-посвідчення ветерана" основним документом, що підтверджує статус ветерана (на сьогодні таким основним документом є паперове посвідчення)", - йдеться в його повідомленні.

У Мінцифри зазначають, що паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.

"Посвідчення в "Дії" можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів. І зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою — у смартфоні", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, 5 червня у застосунку "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Хто може отримати документ

Електронний документ можуть отримати:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

постраждалі учасники Революції Гідності;

члени сім'ї загиблих ветеранів війни;

члени сім'ї загиблих захисників і захисниць України.

Як додати документ

Для того, щоб додати посвідчення ветерана, потрібно у застосунку "Дія" натиснути "Додати документ", обрати "Посвідчення ветерана", надати дозвіл на отримання даних та натиснути "Додати посвідчення". Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.

Електронний документ у "Дії" є аналогом паперового.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг "Дія" запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.

Фото: ua.depositphotos.com