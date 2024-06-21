Ветеранам разрешили использовать е-удостоверение в "Дії" вместо бумажного

Правительство поддержало изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в "Дії".

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Об этом сообщили Минцифры и представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, согласно сообщению Мельничука, правительство одобрило проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по уточнению некоторых норм Закона".

"Законопроектом предлагается изложить статью 18 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" в новой редакции, которой определить электронное удостоверение ветерана "е-удостоверение ветерана" основным документом, подтверждающим статус ветерана (на сегодняшний день таким основным документом является бумажное удостоверение) ", – говорится в его сообщении.

В Минцифре отмечают, что бумажное удостоверение ветераны будут получать по желанию. Дальше изменения должна утвердить Верховная Рада.

"Удостоверение в "Дії" можно проверить по QR-коду всего в один клик. Так что после принятия изменений уменьшится количество поддельных или устаревших бумажных документов. И сможете не бояться потерять или повредить удостоверение, оно будет всегда под рукой — в смартфоне", - говорится. в уведомлении ведомства.

Напомним, 5 июня в приложении "Дія" появился новый цифровой документ защитников и защитниц – удостоверение ветерана.

Кто может получить документ

Электронный документ могут получить:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семьи погибших ветеранов войны;

члены семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Как добавить документ

Для того, чтобы добавить удостоверение ветерана, нужно в приложении "Дія" нажать "Добавить документ", выбрать "Удостоверение ветерана", предоставить разрешение на получение данных и нажать "Добавить удостоверение". В течение нескольких минут документ появится в приложении.

Электронный документ в "Дії" является аналогом бумажного.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Украины заявили, что на портале государственных услуг "Дія" запустят функционал электронного бронирования от мобилизации.

Фото: ua.depositphotos.com