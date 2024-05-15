Киев первым в Украине запустил портал для защитников и защитниц: какие услуги доступны

Киев стал первым украинским городом, который запустил сервис "Портал Защитников и Защитниц", сейчас он работает в режиме бета-версии . Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Этот инновационный сервис упростит многие процессы и обеспечит безбарьерный онлайн-доступ к городским услугам и сервисам для киевлян-защитников и киевлян-защитниц, а также их семей и семей погибших", - написала чиновница.

По ее словам, главное предназначение портала - ввести универсальный гибкий сервис, который поможет сделать взаимодействие защитников и защитниц с городскими учреждениями более оперативным и максимально безбарьерным.

Хонда подчеркнула, что сервис работает по принципу "единого окна", решая таким образом проблему рассеянности информации об услугах, льготах и дополнительных гарантиях. В настоящее время на портале уже доступны 40 услуг (социальные, медицинские, образовательные и т.п.), первые 10 из которых можно оформить онлайн.

"Пользователям будет необходимо один раз пройти регистрацию и подтвердить свою личность. После этого в личном кабинете они смогут видеть все услуги, льготы и дополнительные гарантии от столицы, а также через удобный интерфейс сразу подавать заявки на оформление доступных онлайн услуг", - рассказала чиновница.

У портала есть сертификаты, предусмотренные требованиями к защите информации в военное время.

“Создание такой системы – это сложный, постепенный процесс. Этот уникальный проект существенно улучшит доступ к информации и взаимодействию с органами государственной и городской власти», – отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Какие онлайн-сервисы доступны для украинских защитников

Напомним, что в приложение "Дия" планируют добавить удостоверение ветерана, в настоящее время запустили бета-тест для проверки работы новой функции. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что к бета-тестированию могут быть привлечены: участники боевых действий; лица с инвалидностью в результате войны; участники войны; пострадавшие участники Революции достоинства; члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны; члены семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы.

Напомним также, что в апреле Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины запустили онлайн-платформу для военнослужащих "Военный ассистент". Сервис призван облегчить процесс подачи рапортов, заявлений и других официальных документов.

На ресурсе доступно более 80 стандартизированных шаблонов для различных потребностей военнослужащих – от получения отпуска, получения денежной помощи до увольнения со службы. Шаблоны в форматах DOC, DOCX и PDF созданы, чтобы минимизировать ошибки и уменьшить задержки с утверждением документов.

В конце февраля Минобороны объявило о разработке совместно с Министерством цифровой трансформации мобильного приложения "Армия+". Оно призвано автоматизировать и сделать удобным представление военными рапортов и выполнение другой бумажной рутины, на которую они сейчас тратят очень много времени.

Ожидается, что в "Армии+" будут электронное удостоверение защитника, комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы, формы обратной связи, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных, а также обучающие онлайн-курсы для саморазвития.