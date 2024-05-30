В "Дії" запустят функцию электронного бронирования от мобилизации

В Министерстве обороны Украины заявили, что на портале государственных услуг "Дія" запустят функционал электронного бронирования от мобилизации

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Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее.

"Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дія" будет запущен функционал электронного бронирования", - заявила Черногоренко.

Она добавила, что в Минобороны считают, что "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться позитивной дискриминацией".

Черногоренко подчеркнула, что Минобороны сделало все, что должно было сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее в Министерстве экономики заявили, что Кабинет министров работает над механизмом введения электронного бронирования.

"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано", - рассказали в Минэкономики.

Там отметили, что ведомство обсуждает с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" постановление Правительства и те нормативно-правовые акты, которые регулируют вопросы бронирования военнообязанных.

Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмигаль.

Рада рассматривает две модели экономического бронирования

Верховная Рада рассматривает две модели экономичного бронирования украинцев от мобилизации, между парламентариями продолжаются дискуссии. Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предусматривает уплату налога от зарплаты по меньшей мере в 35 тысяч гривен. То есть сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

В то же время вторая модель, обсуждаемая в парламенте, - это квотное бронирование по отраслям. Она предусматривает, что предприятия смогут забронировать определенный процент работников по своему усмотрению. За каждого такого работника уплачивается отдельный налог равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно.

По мнению нардепа, какая-то из обсуждаемых моделей экономического бронирования будет введена.

Бронирование военнообязанных

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

В то же время, в начале мая правительство продлило на месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению Кабмина №76.

Добавим, что Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением от 27 января 2023, создав условия для бронирования от мобилизации работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, занимающихся восстановлением критической инфраструктуры.