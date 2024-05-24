Спикер Верховной Рады рассказал, поддержит ли идею экономического бронирования

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук пока скептически относится к вопросу экономического бронирования от мобилизации, но хочет увидеть конкретный механизм реализации этой идеи.

Об этом он заявил на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"В целом, я уже свое предложение заявлял. У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало", - отметил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что довольно часто "под красивым пафосным названием у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов".

"Я смогу ответить на этот вопрос только после того, как я увижу конкретный механизм реализации", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что если будет возможность обеспечить равноправие всех граждан перед своими обязанностями защищать родину, если будет возможность добиться справедливости в таком подходе, он, возможно, и поддержит идею экономического бронирования.

"Но для этого я должен ознакомиться с ним, потому что я уже очень долго в политике, а перед этим еще очень долго в университетской сфере, чтобы верить хорошим заголовкам. Я хочу прочесть книгу в целом", - подчеркнул Стефанчук.

Депутаты настаивают на экономическом бронировании

В Верховной Раде рассматривают модель экономического бронирования, согласно которой работодатель сможет сам определять, за кого из сотрудников платить 20 000 грн военного сбора, чтобы забронировать его.

"Украинскому бизнесу ВСЕ РАВНО нужно бронирование, потому что он должен работать", - подчеркнул председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Он отметил, что если не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать наших защитников.

Наталуха спрогнозировал, что применение механизма экономического бронирования может увеличить поступления в госбюджет на 200 миллиардов гривен ежегодно. Он рассказал о разработке инициативы по обеспечению экономического бронирования сотрудников, которая будет предусматривать ежемесячную уплату военного сбора в размере 20 тысяч гривен.

Рада рассматривает две модели экономического бронирования

Напомним, Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации, между парламентариями продолжаются дискуссии, сообщал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предусматривает уплату налога от зарплаты не менее 35 тысяч гривен. То есть, сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

В то же время вторая модель, обсуждаемая в парламенте, - это квотное бронирование по отраслям. Она предусматривает, что предприятия смогут забронировать определенный процент работников по своему усмотрению. За каждого такого работника уплачивается отдельный налог, равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно.

По мнению нардепа, какая-то из обсуждаемых моделей экономического бронирования будет введена.

По словам нардепа, первая модель экономического бронирования предполагает уплату налога от зарплаты по меньшей мере в 35 тысяч гривен. То есть сумма налога должна покрывать государству минимальное содержание одного бойца, заявил Арахамия.

Бронирование военнообязанных сотрудников

7 мая правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций.

Согласно постановлению КМУ №76, отсрочки от мобилизации предоставлялись военнообязанным работникам жизненно важных отраслей экономики и стратегических предприятий для обеспечения бесперебойной работы и поддержки критической инфраструктуры.

В 2023 году Минэкономики забронировало от мобилизации около 35 тысяч военнообязанных работников для стабильной работы стратегически важных объектов. Предполагается, что продление отсрочек позволит предприятиям сохранить производственные мощности в условиях военного положения.

Тем не менее, ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизован в ряды ВСУ, группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50-60% своего довоенного производства.

Напомним также, что немало шума в Украине наделала новость о бронировании от мобилизации работников цирка и телемарафона. На начало апреля по представлению Министерства культуры и информационной политики (МКИП) статус забронированных по всей стране получили 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

После хейта в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное и более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.