Для ветеранів та їхніх родин починається набір на безкоштовні ІТ-курси: як подати заявку

Ветерани й ветеранки, а також військові та їхні родини можуть пройти безоплатний курс "Основи роботи з базами даних", який є спільним проєктом Українського ветеранського фонду, Lobby X та ІТ-компанії SoftServe.

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Про це повідомляє пресслужба Українського ветеранського фонду.

Згідно з повідомленням, знання, отримані під час курсу, допоможуть проєктувати та керувати базами даних, писати SQL-запити, а також продовжити навчання за будь-яким напрямом розробки.

За словами виконуючої обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслани Величко-Трифонюк, це вже п’ята програма, яку підтримує Український ветеранський фонд, що надає ветеранам та їхнім родинам комплексну можливість навчання та працевлаштування.

"Це один із важливих етапів переходу до цивільного життя для наших захисників та захисниць, а також підтримка для родин ветеранів, які шукають нових можливостей самореалізації. Крім того, отримані навички в ІТ-сфері можна буде застосовувати з користю для зміцнення оборони країни", — наголосила вона.

У програмі курсу:

загальна інформація про системи управління базами даних;

зв’язок "клієнт-сервер";

нормальні форми, денормалізація;

зв’язки між таблицями;

основні типи даних;

функції;

тригери;

soft skills – навички, потрібні для роботи в ІТ-індустрії;

поради з пошуку роботи, підготовка резюме тощо.

Формат навчання:

Заняття відбуватимуться двічі на тиждень, у понеділок та четвер, з 18:00 до 20:00, на платформі Zoom. Досвідчені ментори розповідатимуть теоретичні основи, а також розбиратимуть практичні роботи і задаватимуть домашнє завдання. Лекції будуть доступні в записі для тих, хто не зміг приєднатися онлайн.

Старт курсу – 9 липня, тривалість – 8 тижнів.

Що потрібно для навчання:

ноутбук (компʼютер);

доступ до інтернету;

час для виконання домашніх занять.

Учасники та учасники, які успішно завершать курс, отримають сертифікат.

Зареєструватися на курс можна до 2 липня, заповнивши форму: https://cutt.ly/VepVRrEC.

Як Український ветеранський фонд допомагає ветеранам

Нагадаємо, Український ветеранський фонд від початку заснування два роки тому займався видачею матеріальної допомоги на розвиток власної справи для фізичної особи у розмірі 20 тис грн.

За словами т.в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, це не було визначною сумою, але для старту вона спрацювала і дала дуже гарний результат.

"Але на цьому ми не зупинилися, тому почали перемовини з Міністерством фінансів, щоб забезпечити Український ветеранський фонд наповненням коштів з державного бюджету. Також фонд почав працювати з міжнародними організаціями для отримання донорських коштів", - розповів він у коментарі Delo.ua для статті "Стратегія держави щодо ветеранського бізнесу та політики: якої підтримки потребують ветерани-підприємці".

В результаті було прийнято рішення розвивати цю програму, в межах якої суму надання матеріальної фінансової допомоги збільшено до 500 тис грн. Також у цій програмі почали приймати участь громадські об’єднання та ветеранські підприємництва.

Протягом двох років на розвиток свого бізнесу було видано більше 570 матеріальних допомог ветеранам. На цей рік в бюджеті закладено 200 млн грн та розроблено п’ять програм, в межах яких будуть видаватись кошти в розмірі від 500 тис грн до 1,5 млн грн на розвиток ветеранського бізнесу.

Крім того, будуть внесені зміни вже до створеної стратегії ветеранського підприємництва, адже повернення ветеранів буде постійним, тому держава повинна надавати їм інструменти для розвитку.

Фото: ua.depositphotos.com