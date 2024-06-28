У "Дії" відображатимуться медичні дані - уряд ухвалив відповідну постанову

У застосунку "Дія" кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт, а також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.

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Про це повідомляє Мінцифри.

Також зазначається, що ще можна буде вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку.

"Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у "Дії"", - йдеться в повідомленні відомства.

Що можна буде зробити на першому етапі

Згідно з повідомленням пресслужби, на першому етапі сервісу можна буде:

зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;

самостійно подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;

переглядати раніше подані декларації, а за потреби — розірвати декларацію з лікарем;

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.

Також зазначається, що в планах команди - подальше розширення функціоналу сервісу.

Нагадаємо, днями на порталі "Дія" запрацював новий сервіс, який дозволяє виправити неактуальні або неправильні дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька натискань клавіш.

Додамо, нещодавно Міністерство цифрової трансформації України анонсувало розширення переліку цифрових документів у застосунку "Дія". Найближчим часом користувачі зможуть отримати доступ до електронних версій свідоцтв про шлюб, розлучення та зміну імені.

Також повідомлялося, що уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії".

Фото: ua.depositphotos.com