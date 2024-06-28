В "Дії" будут отображаться медицинские данные - правительство приняло соответствующее постановление

В приложении "Дія" каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент, а также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действительную.

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Об этом сообщает Минцифры.

Также отмечается, что еще можно будет вносить изменения в персональные данные в ЕСОЗ сразу в приложении.

"Сейчас, чтобы изменить номер телефона или любую информацию о себе в ЕСОЗ, нужно ехать к врачу или подать обращение в НСЗУ. Уже скоро это можно будет сделать через несколько кликов в "Дії"", - говорится в сообщении ведомства.

Что можно будет сделать на первом этапе

Согласно сообщению пресс-службы, на первом этапе сервиса можно будет:

зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ;

самостоятельно подавать декларации о выборе врача — семейного врача, терапевта или педиатра;

пересматривать ранее поданные декларации, а при необходимости разорвать декларацию с врачом;

изменить свои персональные данные в центральной базе данных ЕСОЗ.

Также отмечается, что в планах команды – дальнейшее расширение функционала сервиса.

Напомним, на днях на портале "Дія" заработал новый сервис, позволяющий исправить неактуальные или неправильные данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько нажатий клавиш.

Недавно Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало расширение перечня цифровых документов в приложении "Дія". В ближайшее время пользователи смогут получить доступ к электронным версиям свидетельств о браке, разводе и изменении имени.

Также сообщалось, что правительство поддержало изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в "Дії".

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