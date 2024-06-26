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На портале "Дія" появился новый сервис: теперь исправить данные о месте жительства можно в несколько кликов
На портале "Дія" заработал новый сервис, позволяющий исправить неактуальные или неправильные данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько нажатий клавиш.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
"Заметили неактуальный адрес или неправильную дату регистрации в цифровом паспорте? Не можете сформировать выписку о месте жительства? Актуализируйте данные в Реестре территориального общества за несколько кликов на портале Дія. Без поездок в ЦНАП и бумаг", - отметили в ведомстве.
Когда можно воспользоваться сервисом
В Минцифре рассказали, что воспользоваться сервисом можно, если:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- есть ошибка при заказе выписки о месте жительства;
- неактуальные данные в вашей или детской выписке;
- нет места жительства в паспорте в "Дія", хотя вы зарегистрированы;
- неверная дата регистрации в цифровом паспорте.
В ведомстве отмечают, что выписка о месте жительства понадобится при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и других жизненных ситуациях. Так что данные в ней должны быть всегда актуальны.
При этом актуализация данных в Реестре территориальной общины доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Полный список можно увидеть по ссылке.
Напомним, тестирование новой услуги об исправлении места жительства с помощью "Дія" стартовало в конце мая.
Добавим, что на днях Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало расширение перечня цифровых документов в приложении "Дія". В ближайшее время пользователи смогут получить доступ к электронным версиям свидетельств о браке, разводе и изменении имени.
Также сообщалось, что правительство поддержало изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в "Дія".