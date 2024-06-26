На портале "Дія" появился новый сервис: теперь исправить данные о месте жительства можно в несколько кликов

На портале "Дія" заработал новый сервис, позволяющий исправить неактуальные или неправильные данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько нажатий клавиш.

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Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Заметили неактуальный адрес или неправильную дату регистрации в цифровом паспорте? Не можете сформировать выписку о месте жительства? Актуализируйте данные в Реестре территориального общества за несколько кликов на портале Дія. Без поездок в ЦНАП и бумаг", - отметили в ведомстве.

Когда можно воспользоваться сервисом

В Минцифре рассказали, что воспользоваться сервисом можно, если:

есть ошибка при заказе выписки о месте жительства;

неактуальные данные в вашей или детской выписке;

нет места жительства в паспорте в "Дія", хотя вы зарегистрированы;

неверная дата регистрации в цифровом паспорте.

В ведомстве отмечают, что выписка о месте жительства понадобится при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и других жизненных ситуациях. Так что данные в ней должны быть всегда актуальны.

При этом актуализация данных в Реестре территориальной общины доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Полный список можно увидеть по ссылке.

Напомним, тестирование новой услуги об исправлении места жительства с помощью "Дія" стартовало в конце мая.

Добавим, что на днях Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало расширение перечня цифровых документов в приложении "Дія". В ближайшее время пользователи смогут получить доступ к электронным версиям свидетельств о браке, разводе и изменении имени.

Также сообщалось, что правительство поддержало изменения в законодательство, которые позволят получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в "Дія".