На порталі "Дія" з'явився новий сервіс: тепер виправити дані про місце проживання можна за кілька кліків

На порталі "Дія" запрацював новий сервіс, який дозволяє виправити неактуальні або неправильні дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька натискань клавіш.

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Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Помітили неактуальну адресу чи неправильну дату реєстрації в цифровому паспорті? Не можете сформувати витяг про місце проживання? Актуалізуйте дані в Реєстрі територіальної громади за кілька кліків на порталі Дія. Без поїздок до ЦНАПу та паперів", - наголосили у відомстві.

Коли можна скористатися сервісом

У Мінцифри розповіли, що скористатися сервісом можна, якщо:

є помилка при замовленні витягу про місце проживання;

неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;

немає місця проживання в паспорті в "Дії", хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

У відомстві наголошують, що витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.

При цьому актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади наразі доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, тестування нової послуги про виправлення місця проживання за допомогою "Дії" стартувало у кінці травня.

Додамо, днями Міністерство цифрової трансформації України анонсувало розширення переліку цифрових документів у застосунку "Дія". Найближчим часом користувачі зможуть отримати доступ до електронних версій свідоцтв про шлюб, розлучення та зміну імені.

Також повідомлялося, що уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в "Дії".