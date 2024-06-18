Кабмин разрешил использовать технологии ИИ на портале "Дія"

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому разрешается использовать технологии искусственного интеллекта на портале "Дія".

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Об этом говорится в правительственном постановлении №693.

Так, правительство внесло изменения в положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект.

Внесенные изменения позволят пользователям получать информационную поддержку касательно использования портала, в том числе и с помощью ИИ-помощников.

Также постановление предусматривает внесение в центральную базу данных электронной системы здравоохранения с помощью портала "Дія" медицинской и другой информации о пользователе в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.

Напомним, в феврале Минцифры объявило о планах интегрировать в приложение "Дія" чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет помогать контактному центру отвечать на обращение. Отмечалось, что благодаря технологиям от ведущей международной компании этот чат-бот сможет вести беседу с пользователями и предоставлять быстрые и эффективные ответы на их вопросы.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, помощника будут звать Надежда.

Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине

Как отметил министр цифровой трансформации, искусственный интеллект открывает новые возможности для развития всех сфер жизни и Минцифры активно работает над созданием законодательной базы для ИИ и его интеграции в образовательный процесс.

Минцифры разработало документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан. Кроме того, документ призван сделать цифровую среду безопасной для человека.

"Искусственный интеллект - неотвратимый тренд. Поэтому Украине нужны четкие правила, чтобы развивать бизнес и защитить права человека во взаимодействии с ИИ", - подчеркнул Федоров.

Ознакомиться с дорожной картой можно по ссылке.