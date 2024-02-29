В чат-бот "Дії" планируют добавить помощника на основе ИИ

Министерство цифровой трансформации планирует интегрировать в приложение "Дія" чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет помогать контактному центру отвечать на обращение.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Благодаря технологиям ведущей международной компании, этот чат-бот сможет вести беседу с пользователями и предоставлять быстрые и эффективные ответы на их вопросы.

"Одна из идей, над которой работаем, - помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращение. Помощника будут звать Надежда", - написал он.

Федоров отметил, что сейчас удовлетворен ответами помощника на 80%, но команда стремится улучшить качество и скорость его работы.

"Сейчас качество ответов AI-помощника меня устраивает на 80%, будет лучше. Плюс не совсем устраивает скорость ответов. Работаем и над этим", – написал министр.

Он считает, что интеграция искусственного интеллекта в государственные службы является революционным шагом, который позволит оптимизировать работу и сделать ее более эффективной не только в Украине, но и на международном уровне.

Отметим, что бета-тестирование позволит дополнительно научить искусственный интеллект лучше реагировать на запросы пользователей, обеспечивая непрерывное совершенствование сервиса.

Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине

Министр также подчеркнул, что искусственный интеллект открывает новые возможности для развития всех сфер жизни, и Минцифра активно работает над созданием законодательной базы для ИИ и его интеграции в образовательный процесс.

Минцифры разработало документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан. Кроме того, документ призван сделать цифровую среду безопасной для человека.

"Искусственный интеллект - неотвратимый тренд. Поэтому Украине нужны четкие правила, чтобы развивать бизнес и защитить права человека во взаимодействии с ИИ", - подчеркнул Федоров.

Ознакомиться с дорожной картой можно по ссылке.