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У чат-бот "Дії" планують додати помічника на основі ШІ
Міністерство з цифрової трансформації планує інтегрувати у додаток "Дія" чат-бот на основі штучного інтелекту, який допомагатиме контактному центру відповідати на звернення.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Завдяки технологіям від провідної міжнародної компанії, цей чат-бот зможе вести бесіду з користувачами і надавати швидкі та ефективні відповіді на їхні запитання.
"Одна з ідей, над якою працюємо, — помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія", - написав він.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Федоров зазначив, що на даний момент задоволений відповідями помічника на 80%, але команда прагне покращити якість та швидкість його роботи.
"Зараз якість відповідей AI-помічника мене влаштовує на 80%, буде краще. Плюс не зовсім влаштовує швидкість відповідей. Працюємо й над цим", - написав міністр.
Він вважає, що інтеграція штучного інтелекту у державні служби є революційним кроком, який надасть можливість оптимізувати роботу та зробити її ефективнішою не лише в Україні, але й на міжнародному рівні.
Зазначається, що бета-тестування дозволить додатково навчити штучний інтелект краще реагувати на запити користувачів, забезпечуючи безперервне вдосконалення сервісу.
Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні
Міністр також підкреслив, що штучний інтелект відкриває нові можливості для розвитку всіх сфер життя і Мінцифра активно працює над створенням законодавчої бази для ШІ та його інтеграції в освітній процес.
Мінцифри розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян. Крім того, документ покликаний зробити цифрове середовище безпечним для людини.
"Штучний інтелект — невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії зі ШІ", - наголосив Федоров.
Ознайомитися з дорожньою картою можна за посиланням.