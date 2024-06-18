Кабмін дозволив використовувати технології ШІ на порталі "Дія"

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою дозволяється використовувати технології штучного інтелекту на порталі "Дія".

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Про це йдеться в урядовій постанові № 693.

Так, уряд вніс зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.

Внесені зміни дадуть змогу користувачам отримувати інформаційну підтримку щодо користування порталом, зокрема й за допомогою ШІ-помічників.

Також постанова передбачає внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я за допомогою порталу "Дія" медичної та іншої інформації про користувача в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.

Нагадаємо, в лютому Мінцифри оголосило про плани інтегрувати у додаток "Дія" чат-бот на основі штучного інтелекту, який допомагатиме контактному центру відповідати на звернення. Зазначалося, що завдяки технологіям від провідної міжнародної компанії, цей чат-бот зможе вести бесіду з користувачами і надавати швидкі та ефективні відповіді на їхні запитання.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, помічника зватимуть Надія.

Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні

Як наголосив міністр цифрової трансформації, штучний інтелект відкриває нові можливості для розвитку всіх сфер життя і Мінцифри активно працює над створенням законодавчої бази для ШІ та його інтеграції в освітній процес.

Мінцифри розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян. Крім того, документ покликаний зробити цифрове середовище безпечним для людини.

"Штучний інтелект — невідворотний тренд. Тому Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії зі ШІ", - наголосив Федоров.

Ознайомитися з дорожньою картою можна за посиланням.