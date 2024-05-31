Гостаможслужба внедрила систему анализа рисков с элементами ИИ

Государственная таможенная служба Украины внедрила новую версию автоматизированной системы анализа рисков, в которую были добавлены элементы искусственного интеллекта.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что это существенно улучшит эффективность таможенного контроля и позволит быстрее выявлять потенциальные риски.

В таможенной службе объясняют, что новая система использует генеративные крупные языковые модели (LLM) для автоматизации проверки имен и фамилий в таможенных декларациях. Искусственный интеллект способен в считанные секунды выполнить то, на что у человека уходят десятки минут.

"Благодаря ИИ система автоматически выделяет некорректные записи, оставляя для ручной проверки только самые сомнительные варианты", – подчеркнули в таможне.

Кроме того, как добавили в Гостаможслужбе, система уже проходит тестирование по другим направлениям, таким как классификация товаров и их стоимость, демонстрируя высокую эффективность в обработке больших объемов данных. Этот подход позволяет значительно разгрузить инспекторов и снизить влияние человеческого фактора на процессы таможенного контроля.

"Выражаем благодарность корпорации Microsoft за активную поддержку и содействие. Благодаря их технологиям и сотрудничеству мы добились значительных результатов в совершенствовании процессов таможенного контроля", - подытожили в Гостаможслужбе.

Напомним, в марте Государственная таможенная служба Украины предоставила гражданам возможность самостоятельно со смартфона декларировать экспресс-отправку в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли". Для этого следует подать электронную таможенную декларацию М-16.

Добавим, что Гостаможслужба начала реализацию рекомендательно-технического пилотного проекта по осуществлению пост-таможенного контроля, заключающегося в проверке информации, указанной в таможенной декларации, и поданных документов.

Также сообщалось, что в OpenAI считают, что искусственный интеллект уже начинает влиять на экономику: после того, как OpenAI представила свою последнюю модель GPT-4o, помогающую пользователям создавать текст, презентации и видео, став более интуитивно понятной в использовании, пользователи начали активно внедрять ее как помощника в кодировании, написании и административной работе.

Фото: ua.depositphotos.com