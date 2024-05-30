В OpenAI считают, что искусственный интеллект уже начинает влиять на экономику

После того, как OpenAI представила свою последнюю модель GPT-4o, которая помогает пользователям создавать текст, презентации и видео, став более интуитивно понятной в использовании, пользователи начали активно внедрять ее в качестве помощника в кодировании, написании и административной работе.

Об этом рассказала вице-президент по исследованиям OpenAI Мира Мурати, пишет Вloomberg.

По ее словам, люди все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для таких задач, и со временем это повлияет на экономику. Но сейчас в OpenAI не берутся прогнозировать, когда это произойдет.

"Мы не совсем отдаем себе отчет, какое влияние это будет иметь на бизнес и на работу, поскольку это только начинается. Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что за очень короткий промежуток времени эти системы AI вошли в рабочую силу как сотрудничество", – отметила Мурати.

Сообщается, что OpenAI сталкивается с усиленной конкуренцией со стороны таких гигантов как Google Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. (материнская компания Facebook), стартап Anthropic и xAI Илона Маска. В начале этого месяца OpenAI выпустила чат-бот GPT-4o, который Мурати рекламирует как будущее взаимодействия между людьми и машинами.

"Сейчас разработка искусственного интеллекта чрезвычайно конкурентоспособна", — подчеркнула Мурати и добавила, что конкуренция на самом деле может быть действительно хорошей, если это соревнование за безопасность, а люди "не будут срезать углы".

Искусственный интеллект – помощник или враг рынка труда?

На Всемирном экономическом форуме в Давосе также обсуждали искусственный интеллект и его влияние на мировую экономику, рабочие места и навыки людей.

Американский ученый, писатель и изобретатель Эрик Бриньольфссон считает, что 2024 станет годом реального повышения производительности технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ).

Во время своего доклада он рассказал о том, как было проанализировано 950 профессий и в результате было обнаружено, что почти на все из них в определенной степени повлияет предиктивный ИИ. При этом ни одна профессия не была полностью автоматизирована, а имели разный уровень трансформации. К примеру, профессия кассира является низкооплачиваемой и имеет большой потенциал для трансформации. С другой стороны, высокооплачиваемая профессия, например, пилот также имеет большой потенциал для использования предиктивной аналитики и предиктивного искусственного интеллекта.

Если посмотреть на общую картину, то есть определенная закономерность, что на низкооплачиваемых работах, как правило, больше задач, подходящих для предиктивной аналитики. При этом влияние ИИ на выполнение рабочих задач также может быть не полным, а дополнением. То есть влияние ИИ на труд может происходить разными способами.

Напомним, министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы для регулирования искусственного интеллекта. Главы этих ведомств понимают, что политические инструменты регулирования ИИ могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.

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