В OpenAI вважають, що штучний інтелект вже починає впливати на економіку

Після того, як OpenAI презентувала свою останню модель GPT-4o, яка допомагає користувачам створювати текст, презентації та відео, ставши більш інтуїтивно зрозумілою у використанні, користувачі почали активно впроваджувати її як помічника у кодуванні, написанні та адміністративній роботі.

Про це розповіла віцепрезидентка з досліджень OpenAI Міра Мураті, пише Вloomberg.

За її словами, люди все частіше використовують інструменти штучного інтелекту для таких завдань, і з часом це матиме відчутний вплив на економіку. Але зараз в OpenAI не беруться прогнозувати, коли це станеться.

"Ми не зовсім усвідомлюємо, який вплив це матиме на бізнес і на роботу, оскільки це тільки починається. Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що за дуже короткий проміжок часу ці системи AI увійшли в робочу силу як співпраця", — зазначила Мураті.

Повідомляється, що OpenAI стикається з посиленою конкуренцією з боку таких гігантів, як Google Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. (материнська компанія Facebook), стартап Anthropic та xAI Ілона Маска. На початку цього місяця OpenAI випустила чат-бота GPT-4o, який Мураті рекламує як майбутнє взаємодії між людьми та машинами.

"Зараз розробка штучного інтелекту є надзвичайно конкурентоспроможною", — підкреслила Мураті і додала, що конкуренція насправді може бути дійсно хорошою, якщо це змагання за безпеку, а люди "не зрізатимуть кути".

Штучний інтелект - помічник чи ворог ринку праці?

Додамо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі також обговорювали штучний інтелект та його вплив на світову економіку, робочі місця і навички людей.

Американський вчений, письменник і винахідник Ерік Бриньольфссон вважає, що 2024 рік стане роком реального підвищення продуктивності технологій, зокрема штучного інтелекту (ШІ).

Під час свого докладу він розповів про те, як були проаналізовані 950 професій і в результаті було виявлено, що майже на всі з них певною мірою вплине предиктивний ШІ. При цьому ні одна професія не була повністю автоматизована, а лише мали різний рівень трансформації. Наприклад, професія касира є низкооплачуваною і вона має великий потенціал для трансформації. З іншого боку високооплачувана професія, як-от пілот також має великий потенціал для використання предиктивної аналітики та предиктивного штучного інтелекту.

Якщо поглянути на загальну картину, то є певна закономірність, що на низькооплачуваних роботах, як правило, більше завдань, які підходять для предиктивної аналітики. При цьому вплив ШІ на виконання робочих завдань також може бути не повним, а доповненням. Тобто вплив ШІ на працю може відбуватись різними способами.

Нагадаємо, міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Голови цих відомств розуміють, що політичні інструменти регулювання ШІ можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

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