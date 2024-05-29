Vodafone тестирует собственную модель искусственного интеллекта: что известно

Компания Vodafone Украина приступила к тестированию нового продукта на основе искусственного интеллекта. Компания разработала собственную ИИ-модель, которая будет работать в качестве супервизора в контакт-центрах, фактически выполняя роль помощника оператора.

Об этом сообщила пресс-служба Vodafone Украина.

Сочетание сразу нескольких передовых технологий

Отмечается, что компания планирует использовать сразу несколько передовых технологий ИИ, включая voice-to-text и text-to-text преобразования, а также мгновенные ответы в диалогах на основе собственной базы знаний.

Среди апробированных технологий – OpenAI Whisper, Llama, Mistral, NeMo, DeepSpeech, Claude и Citrinet, которые уже прошли тщательное тестирование.

"Основные аспекты, на которые сосредоточено внимание в рамках этой интеграции, включают использование ИИ для помощи в ускорении и улучшении существующих рабочих процессов, предоставление рекомендаций операторам контакт-центра и мониторинга их выполнения, обслуживание клиентов таким образом, чтобы обеспечить индивидуальный подход", - рассказывают в Vodafone .

ШИ для обслуживания клиентов в магазинах

Сейчас оператор активно изучает возможность интеграции ИИ также в процессы обслуживания клиентов в магазинах, что позволит снизить нагрузку на сотрудников и сократить время обслуживания.

В частности на типичные вопросы клиентов, например "Сколько у меня денег на счете?" или "Какие предложения для меня есть?", смогут отвечать цифровые ассистенты, в то время как их коллеги будут проводить более содержательные консультации в зале.

Vodafone также планирует создать чат-ботов на основе ИИ, что позволит автоматизировать коммуникацию с клиентами в разных каналах связи.

Новые open source модели, такие как Llama3 от Facebook, позволяют компании снизить издержки и обеспечить высокий уровень качества обслуживания, используя локальные решения. При этом информация остается только на серверах оператора, что принципиально для сохранности данных.

Компания запланировала коммерческую реализацию первых проектов по интеграции ИИ уже летом этого года. Ожидается, что это не только улучшит качество обслуживания, но и будет способствовать увеличению объема кросс-продаж и росту уровня удовлетворенности клиентов (NPS), а также сократит количество жалоб.

В будущем Vodafone рассматривает возможность продажи своих собственных решений на рынке для нужд других компаний, что позволит не только вернуть инвестиции, но и стать лидером в сфере технологий искусственного интеллекта в Украине.

Vodafone инвестирует 10 млрд. в развитие технологий и сетей

Помимо инвестиций в энергозависимость, в Vodafone анонсировали в 2024-2025 годах инвестиции размером в 10 млрд грн в технологическую и цифровую инфраструктуру страны, которая зафиксирована в меморандуме, который предусматривает усиление сотрудничества по восстановлению и развитию электронных коммуникаций в Украине.

Стороны будут нарабатывать решения для:

расширение покрытия мобильной связью и широкополосным мобильным интернетом населения;

восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры электронных коммуникаций;

обеспечение функционирования электронных коммуникаций во время военного времени и после его прекращения.

По словам генерального директора Vodafone Украины Ольги Устиновой, за два года полномасштабного вторжения Vodafone уже инвестировал 9,3 млрд грн в инфраструктуру страны. Она отметила, что это рекордный объем, превышающий даже довоенные инвестиции в 2021 году.

О Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 17 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 43 стран.

По состоянию на 31 марта 2024 года Vodafone предоставляет услуги более 340 миллионов абонентов мобильной связи и 28 миллионов пользователей фиксированного интернета, 20 миллионов пользователей ТВ-услуг, объединяет более 162 миллионов IoT устройств и платформ и предоставляет услуги на базе технологии 5G в крупнейшей в Европе 5G сети в 10 странах.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 2023 годах достигли 42 млрд грн. Рекордные инвестиции позволили обеспечить технологическое лидерство и развивать новые технологические услуги – Интернет вещей (IoT), технологии и решения Smart City, аналитика больших данных, облачные сервисы. В Украине услугами Vodafone пользуется 15,9 млн клиентов.