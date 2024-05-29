Vodafone тестує власну модель штучного інтелекту: що відомо

Компанія Vodafone Україна розпочала тестування нового продукту на основі штучного інтелекту. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.

Про це повідомила пресслужба Vodafone Україна.

Поєднання одразу декілька передових технологій

Зазначається, що компанія планує використовувати одразу декілька передових технологій ШІ, включаючи voice-to-text та text-to-text перетворення, а також миттєві відповіді у діалогах на основі власної бази знань.

Серед апробованих технологій – OpenAI Whisper, Llama, Mistral, NeMo, DeepSpeech, Claude, і Citrinet, які вже пройшли ретельне тестування.

"Основні аспекти, на які зосереджено увагу в рамках цієї інтеграції, включають в себе використання ШІ для допомоги в прискоренні та покращенні існуючих робочих процесів, надання рекомендацій операторам контакт-центру та моніторингу їх виконання, обслуговування клієнтів таким чином, щоб забезпечити індивідуальний підхід", - розповідають в Vodafone.

ШІ для обслуговування клієнтів у магазинах

Зараз оператор активно вивчає можливість інтеграції ШІ також в процеси обслуговування клієнтів у магазинах, що дозволить зменшити навантаження на співробітників та скоротити час обслуговування.

Зокрема на типові запитання клієнтів, як-от "Скільки в мене грошей на рахунку?" або "Які пропозиції для мене є?", зможуть відповідати цифрові асистенти, в той час як їх колеги проводитимуть більш змістовні консультації в залі.

Vodafone також планує створити чат-ботів на основі ШІ, що дозволить автоматизувати комунікацію з клієнтами у різних каналах зв'язку.

Нові open source моделі, такі як Llama3 від Facebook, дозволяють компанії знизити витрати та забезпечити високий рівень якості обслуговування, використовуючи локальні рішення. При цьому інформація залишається виключно на серверах оператора, що важливо для безпеки даних.

Компанія запланувала комерційну реалізацію перших проєктів з інтеграції ШІ вже влітку цього року. Очікується, що це не лише значно покращить якість обслуговування, але й сприятиме збільшенню обсягу крос-продажів та зростанню рівня задоволеності клієнтів (NPS), а також скоротить кількість скарг.

У майбутньому Vodafone розглядає можливість продажу своїх власних рішень на ринку для потреб інших компаній, що дозволить не тільки повернути інвестиції, але й стати лідером у сфері технологій штучного інтелекту в Україні.

Vodafone інвестує 10 млрд у розвиток технологій та мереж

Крім інвестицій в енергозалежність, у Vodafone анонсували в 2024-2025 роках інвестиції розміром у 10 млрд грн у технологічну та цифрову інфраструктуру країни, що зафіксовано у меморандумі, який передбачає посилення співпраці для відновлення та розвитку електронних комунікацій в Україні.

Зазначається, що сторони будуть напрацьовувати рішення для:

розширення покриття мобільним зв’язком та широкосмуговим мобільним інтернетом населення;

відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури електронних комунікацій;

забезпечення функціонування електронних комунікацій під час дії воєнного часу та після його припинення.

За словами генеральної директорки Vodafone Україна Ольги Устинової, за два роки повномасштабного вторгнення Vodafone вже інвестував 9,3 млрд грн в інфраструктуру країни. Вона зазначила, що це рекордний обсяг, який перевищує навіть довоєнні інвестиції 2021 року.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 17 країнах та має партнерські угоди з операторами 43 країн.

Станом на 31 березня 2024 року Vodafone надає послуги понад 340 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 28 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 20 мільйонам користувачів ТВ-послуг, об’єднує понад 162 мільйонів IoT пристроїв і платформ та надає послуги на базі технології 5G у найбільшій в Європі 5G мережі в 10 країнах.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 2023 роках досягли 42 млрд грн. Рекордні інвестиції дозволили забезпечити технологічне лідерство й розвивати нові технологічні послуги – Інтернет речей (IoT), технології та рішення для Smart City, аналітика великих даних, хмарні сервіси. В Україні послугами Vodafone користуються 15,9 млн клієнтів.